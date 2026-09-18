Nuova Audi A4 e-tron si farà attendere: pesano i ritardi della piattaforma SSP

La futura Audi A4 e-tron potrebbe arrivare nel 2029, allungando l’attesa per la berlina elettrica con cui il marchio intende sfidare BMW e Mercedes-Benz. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, la produzione partirebbe non prima di marzo di quell’anno, mentre all’inizio dell’estate il responsabile dello sviluppo tecnico Rouven Mohr aveva ancora indicato il 2028.

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Audi A4 e-tron: il possibile rinvio al 2029 lascia strada libera a BMW e Mercedes

Il rinvio darebbe ulteriore tempo alle concorrenti per conquistare clienti in una categoria nella quale Audi deve ancora completare la propria offerta elettrica. BMW ha portato la nuova i3 fino a 906 chilometri di autonomia WLTP, mentre Mercedes prevede una futura Classe C elettrica a trazione posteriore capace di raggiungere circa 800 chilometri. Quest’ultimo valore resta una previsione, ma dà comunque un’idea del confronto che attende la casa di Ingolstadt.

A trattenere l’A4 e-tron sarebbe soprattutto lo sviluppo della SSP, la nuova piattaforma del Gruppo Volkswagen sulla quale dovrebbe nascere la berlina. Volkswagen prevede di utilizzare la SSP su gran parte delle sue future auto elettriche, mettendo gradualmente da parte le piattaforme oggi in uso. La nuova architettura prenderà il posto della MEB, sulla quale nascono modelli come l’Audi Q4 e-tron, ma anche della più recente PPE, sviluppata per vetture come A6 e-tron e Q6 e-tron. I ritardi nella sua realizzazione possono quindi ripercuotersi sui programmi di diversi marchi del gruppo, oltre a far slittare l’arrivo dell’A4 elettrica.

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Volkswagen punta così a condividere una parte maggiore della tecnologia fra automobili oggi costruite su basi differenti, riducendo i costi di sviluppo. Per riuscirci, però, la SSP dovrà adattarsi a vetture di dimensioni e impostazione diverse, dalle compatte ai modelli più costosi. Sono previste configurazioni a 400 e 800 volt, da scegliere in funzione delle caratteristiche del veicolo.

La piattaforma adotterà l’architettura sviluppata attraverso la collaborazione con Rivian, nella quale software e gestione delle funzioni di bordo vengono progettati insieme fin dall’inizio. Il lavoro coinvolge quindi tanto la struttura dell’auto quanto i sistemi che ne controllano il funzionamento, contribuendo alla complessità del programma.

L’A4 e-tron sarebbe fra le prime applicazioni di questa tecnologia. Successivamente, secondo le anticipazioni disponibili, la SSP dovrebbe trovare spazio anche sulle future Volkswagen ID. Golf e ID. Roc e sulla prossima generazione della Skoda Octavia, oltre che su diversi modelli Cupra.

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Audi rischia così di lasciare a BMW e Mercedes quasi tre anni di vantaggio prima di poter offrire un’alternativa alle loro berline elettriche. La produzione dell’A4 e-tron nel 2029 resta però un’indiscrezione della stampa tedesca, in attesa che la casa confermi il calendario e presenti le prime caratteristiche del modello.