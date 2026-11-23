La BMW M3 elettrica quasi non userà i freni. Detto così sembra una provocazione, invece è proprio il senso del progetto. A fermare l’auto ci penseranno i motori, che da propulsori diventano generatori nel momento in cui si stacca il piede dall’acceleratore.

Advertisement

Sono quattro, uno per ruota, e questo cambia parecchio le regole. Sotto la carrozzeria aggressiva ci sono due unità motrici, una per asse, ciascuna con due motori in parallelo e un riduttore per ogni ruota. L’asse anteriore può staccarsi del tutto per lasciare la sola trazione posteriore, utile a contenere i consumi in autostrada. Quando serve, invece, la potenza dei quattro motori si somma, in spinta come in frenata.

Ogni ruota è governata elettricamente quasi di continuo, e quel minimo ritardo che anche le elettriche più veloci mostrano tra comando e risposta sparisce. La coppia si distribuisce in accelerazione e in rilascio, per cui la M3 fa a meno di sterzo integrale e differenziali a slittamento limitato.

Advertisement

La Lotus Evija ha quattro motori ma rinuncia alla frenata rigenerativa per non snaturare la sensazione sul pedale. La Rimac Nevera recupera energia fino a 300 kW, circa 0,4 g di decelerazione, con i due motori anteriori che erogano 614 CV. La M3 ha meno della metà della potenza complessiva di quelle hypercar, ma i suoi motori anteriori ne danno circa 653 e lavorano volentieri da generatori. Dunque, fino a 540 kW di rigenerazione. Secondo BMW si arriva a frenare quasi sempre fino al limite di aderenza, quindi l’ABS interviene di rado e i dischi restano spettatori.

Il merito è anche di un cervello unico. Finora BMW usava centraline separate per gruppo propulsore, freni e controllo di stabilità. Sulla M3 elettrica ne basta una, con latenza molto più bassa, si chiama Heart of Joy, uno dei quattro supercomputer della piattaforma Neue Klasse, già vista su iX3, nuova i3 e iX5.

Advertisement

Gli ingegneri di freni e stabilità hanno dovuto sedersi allo stesso tavolo con quelli di sterzo e pneumatici. Freni più freddi scaldano meno le gomme, che quindi si consumano meno. Salvo spegnere gli aiuti alla guida per fare un po’ di fumo, cosa che la M3 elettrica consente.

Sotto il pianale c’è una batteria da oltre 100 kWh utilizzabili, a 800 volt, con una variante della cella cilindrica di sesta generazione pensata per dare più potenza. L’involucro è un elemento strutturale fissato a entrambi gli assi e irrigidisce l’insieme. Philipp Brunn, responsabile del progetto, ammette che definire il segmento era più facile dieci anni fa, ma oggi, tra termiche, elettriche e ibride plug-in, è più difficile e più interessante.

La produzione sarà solo a Monaco, secondo modello Neue Klasse dopo la i3, in uno stabilimento che dal 2027 farà esclusivamente elettriche, dopo un investimento da circa 650 milioni di euro. Arrivo su strada previsto proprio nel 2027, con ancora qualche mese di test da smaltire.