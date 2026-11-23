Una vittoria di classe a Le Mans, un trofeo che qualcuno custodisce ancora in casa e una squalifica arrivata un mese dopo. La Jaguar XJ220C-LM telaio 002 non è un’auto da collezione qualunque, dato che, in qualche modo, rappresenta un’ingiustizia sportiva con 850 CV e le targhe inglesi.

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Il 1993 è l’anno in cui Jaguar prepara quattro XJ220C per le corse e ne manda tre alla celebre 24 Ore. Questa corre con il numero 50, affidata a John Nielsen, David Brabham e un giovane David Coulthard. Chiude quindicesima assoluta e prima nella categoria GT.

Poi arrivano i commissari. Circa trenta giorni dopo la vettura viene squalificata e il successo di classe passa a una Porsche 911, condivisa tra gli altri da Jürgen Barth. Il ricorso Jaguar arriva, ma la documentazione raggiunge l’organizzatore fuori dai termini fissati dall’autorità sportiva francese. La burocrazia si rivela l’unico avversario che nessun V6 biturbo può sorpassare. Il risultato ufficiale resta quello della squalifica, mentre Coulthard conserva il trofeo di quella vittoria.

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Dopo la carriera in pista, l’auto finisce nel museo TWR e poi nella collezione del Sultano del Brunei (non proprio la prima chicca proveniente dai reali del Paese), il che spiega anche il livello del curriculum.

Oggi la ritroviamo in vendita da Furlonger Specialist Cars, che ha fatto l’impensabile, ovvero farla immatricolare per la strada nel Regno Unito. Sotto il cofano lavora ancora il V6 biturbo da 3,5 litri, che nella XJ220 di serie, già una delle supercar più estreme dei primi anni Novanta, erogava 542 CV. Qui la potenza sale a 850 CV, con una configurazione pensata per la pista e rimasta in sostanza com’era.

Il telaio 002 ha passato una valutazione meccanica completa prima di affrontare l’iter per le targhe britanniche. A dare una mano è stata la parentela strutturale con la XJ220 stradale, che ha reso l’operazione meno ostica rispetto a quella necessaria per un prototipo nato solo per correre. La livrea del 1993 è intatta, con numero di gara e distintivi originali.

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Il prezzo è da asta di gala, 4.499.990 sterline, circa 5,1 milioni di euro al cambio indicativo. Furlonger la presenta come l’unica XJ220C-LM immatricolata per uso stradale al mondo, e a quella cifra l’esclusività è parte del conto.

Guidarla fuori da un circuito non la rende però più educata. Resta una macchina costruita per una delle gare di durata più dure del calendario, e il suo valore nasce proprio da lì, appunto, un successo in pista, una squalifica entrata negli annali e una seconda vita sulle strade britanniche.