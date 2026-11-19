Elon Musk vuole togliere volante e pedali anche alla Model Y. Lo ha detto al DealBook Summit del New York Times, collegato in video da Shenzhen, e stavolta con un bersaglio preciso. Si parla di trasportare gruppi di sei o sette persone, senza nessuno al volante.

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Il ragionamento parte dalla Tesla Cybercab. Due posti bastano, secondo Musk, a coprire il 90% dei chilometri percorsi dai passeggeri, visto che in un’auto media si viaggia in 1,2 di media. Restano le famiglie, e per quelle serve qualcosa di più grande. Musk non ha nemmeno chiarito se la Model Y senza comandi finirà ai clienti o nella flotta Robotaxi. L’idea, comunque, non è nata ieri: nel libro “Power Play” del 2021, Tim Higgins del Wall Street Journal racconta che Musk spingeva già per una Model Y senza volante né pedali.

Più concreta, e molto più terrena, l’altra uscita. Tutta la produzione della Model Y potrebbe convertirsi alla versione L a sei posti, “il modello più richiesto”.

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In Corea del Sud la Model Y L è stata a settembre l’importata più venduta, con 8.690 immatricolazioni, il 70,2% del totale Tesla nel Paese. Negli Stati Uniti arriva in un’unica versione a trazione integrale da 61.990 dollari, tre file di sedili e 522 km di autonomia EPA, costruita a Austin. È la Model Y più cara del listino, 4.000 dollari sopra la Performance, mentre Tesla ha appena chiuso gli ordini personalizzati della AWD da 41.990. In Cina era partita il 19 agosto 2025 a 339.000 yuan.

Fare della più grande e costosa il pilastro della gamma significherebbe rimettere mano alle linee di Texas, California, Shanghai e Berlino. Musk, per ora, non ha dato alcun segnale che la decisione sia presa.

La Cybercab intanto corre. Gli ordini per uso personale sono aperti dal 13 novembre a 29.990 dollari, più 299 al mese obbligatori: cifra che lo stesso Musk ha giudicato troppo alta. Martedì il registro del Texas contava 773 Cybercab e 734 Model Y, oltre 1.500 veicoli. A Berlino potrebbero arrivare 3,3 miliardi di dollari per un nuovo stabilimento. Intanto, il Full Self-Driving (Supervised) ha 1,74 milioni di clienti paganti, su circa il 75% delle nuove consegne in Nord America.

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Sulla fusione con SpaceX, Musk ha ammesso che starebbero “probabilmente” meglio insieme, ma serve il voto degli azionisti e almeno il 50% delle azioni Tesla. Il premio in stock option? Lo vuole solo legato alle prestazioni, non alla fusione. Il 3 dicembre si ricandida al consiglio, con Robyn Denholm e JB Straubel, e Tesla ha già respinto le richieste di ISS e Glass Lewis di votare contro Denholm.