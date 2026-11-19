La durata della batteria è il tema su cui chi guida un’auto elettrica segnala più spesso la presenza di pregiudizi e idee sbagliate a riguardo. Nel sondaggio 2026 della Global EV Alliance, il 72% dei partecipanti ha indicato la convinzione che le batterie durino poco come una delle più diffuse nel proprio Paese. Alla domanda sulla propria vettura, solo il 18% ha espresso preoccupazione per la durata dell’accumulatore e il 65% si è detto tranquillo.

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Auto elettriche: la durata delle batterie fa discutere, ma preoccupa solo il 18% di chi le guida

Un esempio di come invecchi una batteria nell’uso quotidiano arriva dalle Ford Mustang Mach-E del 2021. L’azienda ha analizzato circa 36.000 esemplari venduti negli Stati Uniti e in Canada a privati e flotte. Dopo 5,2 anni di utilizzo e circa 88.500 chilometri percorsi in media, le batterie conservavano il 92% della capacità utilizzabile iniziale. Nel 95% dei casi il valore era compreso fra l’87 e il 97%. Fra gli oltre 2.000 esemplari che avevano superato i 160.000 chilometri con la batteria originale, la capacità residua media era ancora superiore al 91%.

L’indagine della Global EV Alliance ha raccolto 29.547 risposte in 34 Paesi tra settembre e ottobre. Il questionario è stato diffuso soprattutto attraverso le associazioni di automobilisti elettrici e i risultati globali sono stati ponderati in base al peso di ciascun Paese sul totale delle elettriche in circolazione. Ai partecipanti è stato chiesto di indicare fino a tre fattori che, a loro giudizio, frenano la diffusione di queste auto nel mercato in cui vivono.

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Le idee ricevute sono state la risposta più frequente, scelta dal 74% dei partecipanti a livello globale e dal 79% dei 590 intervistati in Francia. Oltre alla durata delle batterie, il 58% ha segnalato la convinzione che le elettriche prendano fuoco più facilmente e il 45% quella secondo cui la loro diffusione potrebbe mandare in crisi la rete elettrica. Il 40% ha indicato come idea diffusa l’affermazione che queste vetture siano sempre più inquinanti delle auto a combustione.

Quasi metà degli intervistati ha indicato anche due ostacoli che incidono direttamente sulla scelta dell’auto e sul suo utilizzo. Il prezzo d’acquisto è stato citato dal 49% dei partecipanti e la difficoltà di ricaricare in condominio dal 47%. La possibilità di collegare l’auto nel proprio posto auto, per esempio, cambia quanto spesso si deve ricorrere alle colonnine pubbliche per gli spostamenti di tutti i giorni.