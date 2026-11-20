Parliamo di vendere una vettura che, sostanzialmente, non esiste ancora. McLaren, evidentemente, ci ha preso gusto: dopo aver battuto lo scorso anno l’asta della prima monoposto di F1 mai venduta prima di correre, la MCL40 aggiudicata per 11.480.000 dollari, il copione si ripete con la MCL41.

Advertisement

Mancano tre gare alla fine della stagione, i due titoli sono già archiviati (Piloti ad Andrea Kimi Antonelli, Costruttori alla Mercedes) e il paddock guarda a marzo 2027. McLaren all’asciutto quest’anno. Esattamente il clima in cui un collezionista con il portafoglio gonfio comincia a sognare.

Il telaio in vendita è uno dei due che il team schiererà nel 2027. Della vettura, per ora, si sa poco e si vede ancora meno. Sarà costruita sul nuovo regolamento, che porta la potenza del motore termico da 400 a 420 kW (circa 570 CV), taglia quella del motore-generatore cinetico da 350 a 300 kW e aumenta il flusso di carburante del cinque percento. Sotto il cofano ci sarà un propulsore Mercedes-AMG, sulla carrozzeria una livrea nuova di zecca.

Advertisement

Attenzione però a non confondere l’asta con il ritiro del veicolo. McLaren incassa, fa correre la monoposto per l’intera stagione e la consegna solo a bandiera a scacchi abbassata, a fine 2027. Chi compra, insomma, scommette. Se l’annata va storta, si ritrova in garage un soprammobile costosissimo e un po’ triste. Se va bene, ha tra le mani qualcosa che potrebbe valere ben più di quanto speso.

Il battesimo del martello è fissato per il 9 dicembre al Saadiyat Grove Experience Center di Abu Dhabi, subito dopo l’ultimo GP a Yas Marina. La MCL41 non ci sarà, ovvio, ma non è mai stato un ostacolo per chi rilancia.

Il vincitore potrà scegliere quale delle due vetture portarsi a casa: quella di Lando Norris, campione del mondo 2025, o quella di Oscar Piastri. Entrambi restano in McLaren anche l’anno prossimo, quindi il dilemma è tutto di gusto.

Advertisement

Poi c’è il pacchetto di extra senza precedenti. Incontro esclusivo con Zak Brown e con i due piloti, invito al lancio ufficiale della vettura, accesso gratuito al GP di Monaco, alla 24 Ore di Le Mans e alla 500 Miglia di Indianapolis. Le ultime due non sono un caso, dato che nel 2027 McLaren torna anche nel Mondiale Endurance FIA.

A stagione chiusa, la monoposto potrà tornare in pista per dimostrazioni ufficiali e giornate in pista, con ingegneri e meccanici del team a farle da balia.