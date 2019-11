Jeep Wagoneer: ecco il primo prototipo catturato in foto

Sappiamo che i Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer stanno tornando grazie alle recenti foto spia trapelate su Internet. Proprio nelle ultime ore sono state condivise online delle nuove immagini dal vivo che mostrano un prototipo completamente camuffato del modello più piccolo.

Al momento, purtroppo, non sappiamo quali saranno le differenze fra i due veicoli di FCA ma scommettiamo che il Grand Wagoneer sarà quello più lussuoso fra i due. Tuttavia, sotto il cofano troveremo diverse somiglianze.

Jeep Wagoneer: il nuovo SUV di lusso si mostra nella prima serie di scatti “rubati”

Il SUV nascosto sotto la mimetizzazione sembra una Grand Cherokee sovradimensionata. Sia le linee del corpo che il design possono essere soltanto immaginati.

Il Grand Wagoneer originale era piuttosto squadrato, quindi è possibile che la casa automobilistica americana possa riprendere questa progettazione, proponendo un design complessivo ispirato al passato. In ogni caso, sicuramente i pannelli di legno non verranno utilizzati.

Nonostante la progettazione rimanga un mistero, il prototipo del Jeep Wagoneer in questione potrebbe avere diverse caratteristiche prese in prestito dal Dodge Durango. Esempi sono il cofano motore alto, il passo lungo e il tetto alto. I cerchi e le gomme saranno sicuramente tipici di un SUV. Ben visibile in questo mulo di prova anche l’altezza da terra.

Per quanto riguarda le sospensioni, possiamo vedere un sistema posteriore indipendente come quello visto sulla Grand Cherokee. Dato che il Jeep Wagoneer è destinato ad essere un modello più lussuoso nella gamma del brand di FCA, l’implementazione di questa caratteristica non sorprende affatto.

Speriamo comunque di vedere delle nuove foto spia del SUV (magari con meno mimetizzazione) nei prossimi mesi. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il veicolo dovrebbe arrivare come model year 2021, condividendo diverse caratteristiche con il Ram 1500.

Sotto il cofano potremmo vedere il motore a 6 cilindri in linea brevettato recentemente da FCA assieme a una versione con V8 da 5.7 litri. Per il momento parliamo esclusivamente di indiscrezioni poiché non è emerso ancora nulla di ufficiale sul nuovo Jeep Wagoneer.