FCA celebra 15 milioni di minivan venduti

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) celebra i 15 milioni di minivan venduti e consegnati da quando il primo esemplare (un Plymouth Voyager) è uscito dalla linea di produzione il 2 novembre del 1983 presso lo stabilimento di Windsor.

Oggi, il gruppo automobilistico italo-americano continua a guidare questo segmento negli Stati Uniti, occupando una quota del 54% e vendendo il doppio di minivan di qualsiasi altro produttore da oltre 35 anni.

FCA: nuovo traguardo importante raggiunto dal gruppo grazie ai suoi minivan

Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars Dodge, SRT, Chrysler e Fiat di FCA Nord America, ha detto: “Raggiungere 15 milioni di minivan venduti non rappresenta solo un traguardo ma si tratta di ricordi che le famiglie hanno e dei bambini che sono cresciuti e portati a scuola o in un viaggio di famiglia all’interno di un Chrysler Pacifica o Pacifica Hybrid, Dodge Caravan o Grand Caravan, Chrysler Town & Country o Voyager negli ultimi tre decenni e mezzo. Continuiamo a guidare questo segmento e ad innovare per mantenere la nostra attuale gamma di minivan il meglio in assoluto nel trasportare persone e cose“.

In quanto prima azienda a introdurre il minivan e con sei generazioni di veicoli, FCA ha introdotto 115 primati, caratteristiche che continuano tuttora a semplificare la vita dei proprietari e delle loro famiglie e che spingono il segmento verso il futuro. Esempi sono il sistema Uconnect Theater, le porte scorrevoli con apertura senza mani e l’unico propulsore elettrificato nel segmento.

Il Pacifica Hybrid è l’unico minivan ibrido presente in America

L’attuale gamma di Fiat Chrysler Automobiles comprende i seguenti modelli: Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica Hybrid, Chrysler Voyager e Dodge Grand Caravan. I primi due modelli continuano a rivoluzionare e reinventare il segmento dei minivan. In particolare, il Pacifica Hybrid è il primo e unico minivan ibrido commercializzato in America ed è fra i primi cinque veicoli ibridi plug-in più venduti del segmento.

Il Chrysler Voyager, invece, è l’ultima aggiunta alla gamma di minivan statunitensi per il 2020. Si tratta di un veicolo progettato per le famiglie e i clienti delle flotte che cercano qualcosa di più economico ma senza compromessi. Basti pensare che il Voyager è l’ultimo minivan della casa automobilistica americana ad aver ottenuto un punteggio di 5 stelle dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il Dodge Grand Caravan, abbiamo di fronte il minivan più venduto di sempre in America. Questo veicolo è famoso per proporre stile, versatilità e caratteristiche utili alle famiglie a un prezzo estremamente contenuto.