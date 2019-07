Chrysler Voyager: il nuovo minivan non è poi così tanto economico

Il model year 2019 della Chrysler Pacifica (in versione L) costa negli Stati Uniti 28.730 dollari. Un po’ di giorni fa, il marchio automobilistico di FCA ha deciso di riportare sul mercato la sua Chrysler Voyager che si propone come un’alternativa economica dell’altro modello succitato. I prezzi rivelati nelle scorse ore, però, danno un’idea ben diversa.

Secondo una fonte del settore, la Voyager L verrà venduta da Chrysler ad un prezzo di partenza di 28.480 dollari. Salendo di livello, abbiamo le versioni LX e LXI con prezzi rispettivi di 31.290 dollari e 34.490 dollari.

Chrysler Voyager: svelati i probabili prezzi del nuovo minivan

Per quanto riguarda la Pacifica, la variante top con motore termico costa 46.190 dollari mentre il modello ibrido plug-in costa 47.290 dollari. Per queste cifre è possibile acquistare un sacco di crossover a 3 file di sedili e con motorizzazioni a basso consumo.

Ritornando alla Chrysler Voyager, la casa automobilistica americana descrive questo veicolo come un minivan senza compromessi. In realtà, non è così in quanto, ad esempio, non troviamo la frenata di emergenza automatica e il cruise control adattivo.

Queste funzionalità non sono disponibili neanche come optional. Tuttavia, esse sono compensate da altre caratteristiche come il sistema di assistenza al parcheggio e il monitoraggio dei punti cechi.

Di serie, il nuovo minivan propone 7 posti a sedere, sistema audio con 6 altoparlanti, tecnologia di cancellazione del rumore, sistema di infotainment UConnect con schermo da 7 pollici, supporto Android e Auto e Apple CarPlay e display da 3.5 pollici per il quadro strumenti.

Per chi cerca qualcosa di più, si può aggiungere il pacchetto SafetyTec che include il sistema ParkSense, il monitoraggio degli angoli cechi e il Rear Cross Path Detection. C’è anche il pacchetto Cold Weather Group.

Tutti gli allestimenti della nuova Chrysler Voyager (L, LX e LXI) hanno sotto il cofano un motore Pentastar V6 da 3.6 litri che produce 291 CV di potenza e 355 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti.