Dodge Challenger: la prossima generazione non arriverà nel 2023

Un po’ di giorni fa abbiamo riportato la notizia di un render della Dodge Challenger 2020 che aveva rivelato l’anno del possibile debutto ufficiale della muscle car di prossima generazione. In particolare, il quadro strumenti digitale dell’esemplare mostrato nell’immagine riportava i numeri 2023.

Dal momento che Dodge (e altri brand di Fiat Chrysler Automobiles) è solita inserire degli easter egg all’interno di teaser e foto, abbiamo pensato fin da subito che il 2023 fosse l’anno del debutto ufficiale della prossima generazione della coupé. Sfortunatamente, però, il brand americano ha voluto smentire rapidamente quanto pensato dagli addetti ai lavori.

Nuova Dodge Challenger: un portavoce della casa americana smentisce i rumor sull’uscita nel 2023

Secondo un portavoce di Dodge, la prossima generazione non arriverà sul mercato fra quattro anni, come suggerito dall’easter egg. A parte quest’informazione, ci sono altre indiscrezioni che circolano in rete sulla muscle car americana. Una di queste è che la Dodge Challenger potrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno in versione ACR, lo stesso badge indossato dalla Viper qualche anno fa.

A parte questi rumor, sappiamo per certo che la prossima generazione della vettura muscolosa manterrà il suo stile retrò e inoltre quest’anno è riuscita a portarsi a casa dei dati di vendita davvero importanti che gli hanno permesso di superare la Chevrolet Camaro e la Ford Mustang.

Detto ciò, ci aspettiamo di avere maggiori informazioni sulla nuova Dodge Challenger a partire dal prossimo anno.