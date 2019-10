Nuove Dodge Charger e Challenger: un easter egg potrebbe aver confermato l’anno di debutto

Nonostante i piani iniziali che prevedevano di portare le nuove generazioni di Dodge Challenger e Charger entro la fine del 2021, sembra che la casa automobilistica americana abbia spostato la data del debutto. Infatti, è stato ipotizzato che potremmo vedere le nuove muscle car entro la fine del 2023.

La conferma potrebbe essere arrivata proprio dal brand di Fiat Chrysler Automobiles attraverso un easter egg presente all’interno di una foto. In particolare, Dodge ha inviato un’immagine agli addetti ai lavori, mostrando il quadro strumenti digitale della Dodge Challenger 2020 con 2023 miglia riportato sul contachilometri.

Dodge: il 2023 potrebbe essere l’anno della presentazione delle nuove generazioni di Charger e Challenger

Anche se potrebbero essere dei numeri messi così a caso, i marchi di FCA non sono estranei a questo tipo di tattiche per rivelare in anticipo alcune caratteristiche dei futuri modelli. Ad esempio, recentemente Ram ha confermato indirettamente l’arrivo del Ram 1500 con motore Hellcat, riportando il numero 707 sul contachilometri di un pick-up da esposizione l’anno scorso. La stessa cosa ha fatto Jeep in passato con diversi modelli.

Come sottolineato da Muscle Cars and Trucks, il 2023 dovrebbe essere anche l’anno della fine del ciclo di vita dell’attuale Chevrolet Camaro. Ciò significa che la competizione si restringerebbe solo alla Ford Mustang.

In ogni caso, il gruppo automobilistico italo-americano prevede di effettuare una riprogettazione della piattaforma di costruzione delle Dodge Charger e Challenger visto che quella attuale risale a molti anni fa, quando Daimler e Chrysler erano due aziende legate tra di loro. Nonostante ciò, la vecchia piattaforma non ha influito affatto sui dati di vendita in quanto, ad esempio, la Charger è attualmente la berlina full-size più venduta in America.

In attesa del 2023, la casa automobilistica americana continuerà a proporre delle versioni sempre più sportive e speciali delle due muscle car. Ad esempio, recenti indiscrezioni hanno rivelato che presto potrebbe arrivare sul mercato una versione ACR della Dodge Challenger incentrata sulla pista.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni circa il debutto delle nuove generazioni di entrambe le vetture.