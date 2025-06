Il futuro delle muscle car Dodge: quando tornerà a rivivere la mitica sigla SRT?

Le recenti indiscrezioni che ruotano attorno al marchio Dodge stanno accendendo l’entusiasmo degli appassionati di muscle car, alimentando la speranza di un clamoroso ritorno al glorioso motore Hemi. Le speculazioni si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo che Ram ha ufficializzato il ritorno del V8 sotto il cofano dei suoi pick-up 1500, una mossa che ha suscitato grande entusiasmo nella comunità degli affezionati al brand.

A cavalcare questa ondata nostalgica è il leggendario Bill Goldberg, ex ambasciatore del marchio e figura iconica per i fan della cultura Mopar. Attraverso un video diffuso sui suoi canali social, Goldberg ha esortato la community a unirsi alla causa, chiedendo esplicitamente a Dodge di ripristinare l’amata divisione SRT (Street and Racing Technology), dismessa nel 2023.

Con il suo carisma, l’ex campione WWE ha concluso il messaggio con un fragoroso burnout a bordo di una Challenger, accompagnato dall’hashtag #BringBackSRT, diventato subito virale. Per chi non lo sapesse, Goldberg fu uno dei volti principali dell’ultima grande campagna “Last Call”, quella che ha segnato la fine della produzione di modelli con motore Hemi. La sua richiesta, dunque, non è solo un grido di passione, ma potrebbe anche celare un potenziale teaser marketing orchestrato da Dodge, secondo molti osservatori del settore.

La teoria trova terreno fertile anche grazie a TK’s Garage, una delle fonti più affidabili sulle anteprime Dodge, che ha confermato come questo video potrebbe rappresentare una mossa strategica per testare la reazione del pubblico in vista di un eventuale ritorno delle muscle car termiche.

Nonostante non siano ancora arrivate conferme ufficiali, i segnali sono inequivocabili. Ram ha dimostrato che un adattamento della piattaforma progettata per il motore Hurricane per ospitare nuovamente un Hemi è possibile, e circolano voci simili anche per la futura Charger. I motori V8 ad alte prestazioni sembrano non aver detto l’ultima parola. Se davvero Dodge volesse riportare in auge l’anima sportiva della SRT, questo sarebbe il momento perfetto per farlo.