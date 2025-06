Dodge Challenger SRT Demon 170 decappottabile all’esame del mercato

Una Dodge Challenger SRT Demon 170 in topless non è una roba comune. Piace anche meno della sorella standard, per la guidabilità di livello inferiore, nonostante il piacere regalato dall’azione a cielo aperto. Ora un esemplare della specie si appresta a cambiare garage. Per chi cerca un oggetto esotico a quattro ruote, l’opportunità dell’acquisto sarà offerta da Mecum Auctions, nella sua prossima asta.

Il fatto che abbia perso il tetto rende molto rara l’auto in catalogo. Solo pochi esemplari della specie sono stati trasformati in versioni decappottabili, completamente funzionanti, con l’avallo della casa madre. Quest’ultima ha dato l’approvazione per l’insolito tuning a un’azienda specializzata: Droptop Customs, in Florida.

Base di lavoro, come dicevamo, è stata una coupé Dodge Challenger SRT Demon 170. Questa è una delle auto americane più potenti di sempre. La spinta della belva a stelle e strisce è garantita da un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri, con 1.025 cavalli al servizio del pedale dell’acceleratore. In teoria, questo vigore energetico dovrebbe consentire al mezzo di percorrere il quarto di miglio con partenza da fermo in 8.91 secondi: roba da dragster.

La trasformazione dell’esemplare di cui ci stiamo occupando mira a creare qualcosa di diverso. Attenzione: ho detto di diverso, non di più speciale, perché a mio avviso non lo è, se non per la minore diffusione su strada. Per carità, nulla da dire sul lavoro, davvero eccellente, fatto da Droptop Customs sulla Dodge Challenger SRT Demon 170 per trasformarla in decappottabile, ma l’integrità strutturale non è la stessa. Facile intuire i riflessi nocivi sulla sicurezza attiva e, soprattutto, passiva.

Foto Mecum Auctions

Sull’esemplare di cui ci stiamo occupando, al posto del tetto fisso c’è una capote in tela ripiegabile, che si aziona con un pulsante. Ovviamente, gli autori del tuning non si sono limitati alla trasformazione en plein air. Perfettamente consapevoli dei rischi di deformazioni telaistiche hanno aggiunto dei rinforzi in alluminio extra alla carrozzeria, per recuperare parte della rigidità persa con il taglio del tetto, come ci ricordano i colleghi di carscoops.

L’esemplare destinatario del trattamento discende da una delle 3.300 Dodge Challenger SRT Demon 170 partorite dal costruttore statunitense. Nello specifico è l’auto numero 2891 della serie. Pochissime, come dicevamo, le versioni cabriolet come lei. Chi volesse concorrere all’acquisto potrà entrare in azione nell’asta di Mecum Auctions, in programma nella giornata del 12 luglio. L’auto in vendita ha la carrozzeria vestita in un brillante in TorRed. Fra i suoi punti di forza la bassa percorrenza: solo 35 chilometri.

Eccezion fatta per il tetto e per gli irrobustimenti strutturali, la muscle car di cui ci stiamo occupando è in tutto e per tutto identica alla versione standard. A maggio dello scorso anno, la stessa casa d’aste piazzò un’altra versione decappottabile by Droptop Customs per 242 mila dollari. Adesso però è passato più di un anno e anche le coupé costano un po’ meno di allora. Quindi la versione in topless della Dodge Challenger SRT Demon 170 potrebbe faticare a raggiungere la cifra precedentemente esposta. Presto vedremo come andrà a finire per questa conversione aftermarket.

Foto Mecum Auctions Foto Mecum Auctions Foto Mecum Auctions Foto Mecum Auctions

