Ferrari: una nuova ibrida potrebbe essere presentata a novembre

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Ferrari ha intenzione di espandere la sua gamma di modelli stradali. L’azienda di Maranello differenzierà la sua offerta di vettura senza però rincorrere una forte crescita dei volumi di vendita con l’obiettivo di proteggere, al massimo, l’esclusività del marchio.

In cantiere, Ferrari ha già diversi pronti pronti al debutto. Come confermato nelle scorse settimane, infatti, la casa di Maranello potrebbe presentare ben tre nuovi modelli nel corso del secondo semestre del 2019 che andranno ad affiancarsi alla Ferrari F8 Tributo ed alla supercar ibrida Ferrari SF90 Stradale, i due modelli svelati nel corso del primo semestre dell’anno, chiuso dalla casa di Maranello con risultati record.

Secondo le ultime indiscrezioni, il terzo modello che verrà svelato da Ferrari nel corso del secondo semestre del 2019 debutterà nel corso del prossimo mese di novembre. Il progetto potrebbe essere esposto in pubblico a fine novembre, dopo una presentazione privata riservata ad alcuni clienti selezionati ed ad un debutto online, in occasione dell’edizione 2019 del Salone dell’auto di Los Angeles. Il lancio commerciale è in programma in ogni caso per il 2020.

La novità in arrivo da Ferrari per il prossimo mese di novembre potrebbe essere la seconda ibrida di Maranello, una vettura meno estrema della SF90 Stradale, che potrebbe contare su di un motore V6 elettrificato caratterizzandosi come la nuova “entry level” di Ferrari ed andando a posizionarsi, nella gamma del costruttore, al di sotto della Ferrari Portofino, uno dei principali successi di Maranello di questo 2019.

Specifichiamo che, al momento, non ci sono ancora conferme ufficiale sul progetto. In ogni caso, Ferrari ha in programma un debutto molto importante per il prossimo mese di novembre. Il terzo modello in arrivo nel corso del secondo semestre del 2019 andrà a chiudere un anno di profondo rinnovamento per la casa di Maranello che, tra pochi mesi, potrà contare su di una gamma completamente rinnovata e su diversi progetti inediti come l’introduzione delle prime ibride.

Due novità in arrivo a settembre nel corso dell’evento Universo Ferrari

Sembra oramai confermato che Ferrari presenterà ben due modelli in occasione dell’evento Universo Ferrari che si svolgerà nel corso del prossimo mese di settembre a Maranello. In attesa di conferme ufficiali, diverse indiscrezioni sottolineano che la casa italiana dovrebbe presentare la nuova Ferrari 812 Spider, evoluzione “scoperta” della 812 Superfast, che sarà realizzata in versione limitata come già avvenuto in passato con modelli simili prodotti da Maranello

.

Sempre in occasione dell’evento di settembre, Ferrari potrebbe presentare, in anteprima assoluta, il nuovo Ferrari Purosangue, l’atteso SUV, che inevitabilmente farà storcere il naso ai puristi, di cui si parla già da molti mesi e che è già stato confermato ufficialmente, in più occasioni, dalla dirigenza di Maranello. Ribadiamo che, anche in questo caso, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito alla presentazione del Purosangue.

In queste ultimi giorni però si sono moltiplicate le indiscrezioni legate ad un imminente debutto del nuovo SUV che potrebbe essere mostrato in pubblico in una sorta di anteprima in quanto il progetto dovrebbe arrivare sul mercato soltanto nel corso del 2021. Ulteriori dettagli in merito a quelle che saranno le novità di Ferrari per i prossimi mesi arriveranno, di certo, già nei prossimi giorni. L’evento di settembre è, infatti, sempre più vicino e Ferrari si sta preparando a stupire. Continuate a seguirci per saperne di più.