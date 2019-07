Ferrari 812 Spider: la presentazione ufficiale è in programma tra poche settimane

Si avvicina il debutto ufficiale per la nuova Ferrari 812 Spider, una delle prossime novità in arrivo per la gamma della casa di Maranello che, dopo il lancio dell’ibrida SF90 Stradale, potrebbe avere ancora diversi progetti da mostrare, in anteprima, nel corso dei prossimi mesi.

In questi ultimi giorni, infatti, Ferrari sembrerebbe aver iniziato a recapitare alcuni inviti per un nuovo evento di presentazione privato che si svolgerà nella prima parte del mese di settembre. Al momento, le date confermate sono due (2 ed 8 settembre). Ferrari potrebbe organizzare diversi eventi per mostrare ai suoi clienti selezionati la nuova Ferrari 812 Spider prima ancora che il nuovo modello venga esposto per la prima volta in pubblico.

L’effettiva presentazione pubblica della nuova Ferrari 812 Spider dovrebbe avvenire a metà settembre, quindi a pochi giorni di distanza dagli eventi privati, in occasione dell’edizione 2019 del Salone dell’auto di Francoforte. Al momento, specifichiamo, non ci sono conferme ufficiali in merito alla presentazione pubblica della nuova Ferrari 812 Spider.

Il nuovo modello della casa di Maranello, seguendo quanto avvenuto già in passato con altre supercar Ferrari, potrebbe essere protagonista di una presentazione online già nel corso delle prossime settimane. Di certo, qualche dettaglio in più sulla questione arriverà nei prossimi giorni.

Ferrari 812 Spider: motore da 800 CV e produzione limitata a poche unità?

Al momento, le informazioni disponibili sulla futura Ferrari 812 Spider sono davvero poche. Poche settimane fa sono stati avvistati i primi prototipi della nuova Spider della casa di Maranello ma i dettagli tecnici sulla vettura sono ancora, in buona parte, sconosciuti.

Alla base del progetto della nuova Ferrari 812 Spider ci sarà, come facilmente prevedibile, la Ferrari 812 Superfast. La vettura, quindi, potrà contare sul motore V12 6.5 litri da 800 CV, disponibili a 8500 giri/min, e 718 nm di coppia massima, disponibili a 7000 giri/min. La nuova Spider di Maranello potrebbe presentare prestazioni simili alla 812 Superfast che può contare su di uno scatto 0-100 km/h completato in 2.9 secondi ed una velocità massima di 340 km/h.

Come avvenuto già in passato con altre Spider con motore V12, la produzione della nuova Ferrari 812 Spider potrebbe essere limitata, anche in base agli standard di Maranello, a pochi esemplari che verranno poi suddivisi tra i vari mercati internazionali. Ulteriori dettagli in merito alla nuova Ferrari 812 Spider potrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.