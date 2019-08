Ferrari conferma l’arrivo di due nuovi modelli entro fine 2019

A margine della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2019, il CEO di Ferrari Louis Camilleri ha rilasciato alcune dichiarazioni che vanno ad anticipare quelle che saranno le mosse della casa di Maranello per i prossimi mesi. Stando alle parole dell’amministratore delegato, infatti, Ferrari lancerà due modelli entro la fine del 2019.

Si tratta di un piccolo passo indietro rispetto alle recenti dichiarazioni capo della divisione marketing Enrico Galliera che aveva anticipato il lancio di tre modelli entro la fine dell’anno. Resta da capire se Ferrari ha scelto di posticipare la terza novità all’inizio del 2020 oppure se uno dei due modelli in arrivo nel 2019 verrà proposto in due varianti.

In ogni caso, Ferrari tiene fede a quanto promesso con il nuovo piano industriale confermando una netta accelerazione del lancio dei nuovi modelli e l’avvio di una strategia rivolta all’incremento dei margini, grazie a progetti come la nuova Ferrari SF90 Stradale e la Monza, il cui ciclo vitale terminerà solo nel 2022 come confermato da Camilleri.

812 Spider e nuova ibrida per Ferrari?

Uno dei due progetti in arrivo entro fine anno dovrebbe essere la nuova Ferrari 812 Spider, evoluzione della 812 Superfast, che dovrebbe essere proposta in serie limitata, anche per gli standard Ferrari, e ad un prezzo più elevato della 812 Superfast. Il secondo modello che Ferrari presenterà nei prossimi mesi potrebbe essere una seconda ibrida, meno estrema rispetto alla supercar ibrida Ferrari SF90 Stradale, presentata lo scorso mese di maggio ed in arrivo sul mercato nel corso del 2020.

La prima novità per il secondo semestre del 2019 sarà svelata da Ferrari in occasione dell’evento Universo Ferrari, in programma nel corso del prossimo mese di settembre a Maranello. La seconda novità verrà, invece, svelata entro la fine dell’anno. Il debutto del secondo modello potrebbe avvenire in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles a fine novembre.

Se per la 812 Spider non sembrano esserci dubbi in merito ad un imminente debutto, resta ancora da capire quale sarà la novità che la casa di Maranello lancerà entro la fine dell’anno in corso. Da tempo si è parlato di questa “seconda ibrida” ma, al momento, i dettagli disponibili sul progetto sono ancora molto limitati. Ulteriori informazioni sui nuovi modelli di Ferrari dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.