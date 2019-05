Ferrari: un prototipo della nuova Supercar ibrida si mostra in video

Ferrari ha confermato che entro la fine del mese corrente presenterà una nuova Supercar ibrida. In attesa di informazioni ufficiali, il presunto prototipo della vettura misteriosa è stato individuato in Europa mentre cercava di sfuggire al video registrato da due persone alla guida di una Ferrari 488.

Sia nel filmato che nelle foto riguardanti la nuova Supercar hybrid di Maranello, è possibile vedere sulle portiere gli adesivi che fanno riferimento alla presenza di batterie all’interno. Ciò conferma che il prototipo è un ibrido.

Ferrari: il primo prototipo della nuova ibrida catturato in foto e video

Sappiamo che il modello atteso a fine maggio sarà una Supercar ibrida con motore V8, come descritto da diversi dirigenti Ferrari in varie interviste rilasciate fino ad ora. La vettura in questione sarà la seconda delle 5 nuove auto che il cavallino rampante prevede di annunciare nel 2019 e la seconda delle due auto sportive (la prima è stata la F8 Tributo).

La conferma della presentazione della nuova Supercar ibrida è avvenuta durante una conference call tenutasi all’inizio di questo mese. Louis Camilleri, amministratore delegato di Ferrari, ha dichiarato che questo nuovo veicolo si piazzerà al di sopra della 812 Superfast da 800 CV.

Il motore ibrido impiegato sulla nuova Supercar sarà un’evoluzione di quanto visto nel 2013 su LaFerrari. La potenza erogata dal propulsore partirà probabilmente da 870 CV con alcuni che ipotizzano addirittura 1000 CV. Un utente del forum Ferrari Chat ha affermato che sarà una vettura capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi.