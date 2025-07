La Ferrari 275 GTB/4 in scala 1:8 è un capolavoro mozzafiato

La Ferrari 275 GTB/4 è una delle opere più belle del “cavallino rampante”. Appartiene al patrimonio nobile del marchio emiliano ed è amata alla follia dagli appassionati di auto classiche. Amalgam Collection ne propone una fantastica replica in scala 1:8, di colore giallo. Il risultato è un prodotto di sublime realizzazione, che cattura l’eleganza e la bellezza di questa icona della casa di Maranello.

In totale, la vettura in formato ridotto prenderà forma in 199 esemplari, costruiti a mano con oltre 400 ore di lavorazione. Disponibile anche in tinta rossa, viene offerta al prezzo di 19.995 euro. La cifra, per quanto alta, è perfettamente congrua ai contenuti dell’articolo. Volendo è possibile dilazionare la somma in quattro comode rate senza interessi, ma anche così lo sfizio è per pochi.

Per i collezionisti più esigenti sono disponibili delle commissioni su misura, non solo sul piano cromatico, che elevano ovviamente la portata della spesa. La Ferrari 275 GTB/4 offerta alla visione dalle immagini a corredo del post replica perfettamente quella presentata al Salone dell’Auto di Parigi, quando le lancette del tempo segnavano il mese di ottobre del 1966. Nei suoi 54 centimetri di lunghezza si coglie l’eccellenza della fattura, in ogni elemento della tela compositiva.

Il modello in scala 1:8 è plasmato con materiali di altissima qualità, che danno forma a componenti di estrema precisione realizzativa. L’uso dei dati originali, ottenuti dalla scansione di un esemplare autentico, ha permesso un riproduzione impeccabile. Guardando le foto sembra proprio di ammirare l’auto vera, uscita dagli stabilimenti di Maranello.

Rispetto alla serie precedente, il cui debutto avvenne nel 1964, la Ferrari 275 GTB/4 aveva quattro alberi a camme in testa, contro i due dell’altra, firmata anch’essa da Pininfarina e tradotta anch’essa in materia da Scaglietti. Il motore V12 ricevette, in questa veste, una serie di altri aggiornamenti, figli dell’esperienza maturata sui modelli da competizione del precedente step.

I cavalli divennero così 300, per una tempra prestazionale e sonora ancora più incisiva. Gradevole la piccola protuberanza sul cofano anteriore, che annuncia la presenza della nuova unità propulsiva, sempre da 3.3 litri.

Da segnalare lo sbarco sul modello della lubrificazione a carter secco. Ad alimentare la sete energetica del cuore di questa splendida GT provvede una batteria di 6 carburatori Weber 40, con un sistema di accensione a doppia bobina.

In totale la creatura emiliana prese forma in circa 280 esemplari. Amalgam Collection propone ora un raffinato modello in scala 1:8 della Ferrari 275 GTB/4 del vernissage parigino, con cui questa scultura del “cavallino rampante” si presentò in società. Il risultato è eccezionale. L’accuratezza della rappresentazione ha superato a pieni voti l’esame da parte dei team di ingegneria e design Ferrari. Era ovvio che riuscisse nell’impresa.

