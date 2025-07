Il Trofeo Lancia scalda i motori per il Rally Roma Capitale

Dopo il grande successo al Rally Due Valli, il Trofeo Lancia ritorna dal 4 al 6 luglio per il prestigioso Rally Roma Capitale, valido sia per il Campionato Europeo Rally FIA (ERC) che per il Campionato Italiano Rally Assoluto SPARCO (CIAR). Tra la maestosità del Colosseo, gli splendidi paesaggi del Lazio e l’energia di Fiuggi, questa tappa rappresenta il terzo round del trofeo monomarca Lancia. La Ypsilon Rally4 HF affronterà un percorso impegnativo di oltre 207 chilometri cronometrati suddivisi in 13 prove speciali. Sono iscritti 103 equipaggi, con una forte presenza del Trofeo Lancia: 18 team, quasi il 20% del totale. Dodici giovani piloti Under 35 si sfideranno per entrare nel team ufficiale Lancia che disputerà il Campionato Europeo Rally (ERC) 2026, guidato dal direttore Eugenio Franzetti.

La terza prova del Trofeo Lancia si svolgerà su oltre 207 km di prove cronometrate tra Roma e Fiuggi

Il rally nella capitale italiana arriva in un momento cruciale della stagione e ha un significato ancora maggiore: il Giorno 1 e il Giorno 2 saranno validi per Gara 3 del Trofeo Lancia, mentre i risultati del Giorno 3 saranno validi per Gara 4. Una gara nella gara, dove ogni errore ha un significato speciale per tutti i trofeisti , aggiungendo ancora più pepe a una competizione che si preannuncia accesa.

Gianandrea Pisani, in testa sia alla classifica generale che alla categoria Master, dovrà difendere il suo esiguo vantaggio di 8,5 secondi su Davide Pesavento, vincitore della Due Valli e attuale leader della categoria Junior e del Campionato Italiano Due Ruote Motrici. A cercare di trasformare il duello Pisani-Pesavento in una sfida a tre è Giorgio Cogni, vincitore lo scorso anno della categoria Europeo Rally4 al Rally di Roma Capitale.

Lo stesso vale per i giovani piloti Junior come Gabriel di Pietro, che punta a riscattarsi dopo la sfortuna del Rally Due Valli, e Nicolò Ardizzone, che, dopo aver assaporato il dolce sapore dello champagne sul podio di Verona, è desideroso di compiere un altro passo avanti. La categoria Junior vedrà ancora una volta Asia Vidori al via, aggiungendo una gradita presenza femminile a tutta la famiglia del Trofeo Lancia.

Tuttavia, i leader della categoria Master dovranno vedersela con gli outsider Michael Lengauer e Andrea Mazzocchi, che hanno sfiorato il podio nell’ultima gara, così come con il nuovo arrivato Adam Sroka e con i veloci Federico Francia, Edoardo De Antoni ed Emanuele Rosso, tutti a caccia di una vittoria a sorpresa. Nella categoria Expert, dopo due vittorie in altrettante gare, Denis Vigliaturo ha un vantaggio di 19,5 punti su Emanuele Fiore, tallonato da Dariusz Polonski, un pilota europeo di grande esperienza. Da non sottovalutare anche Pierluigi Marino, che sta prendendo sempre più confidenza con la Ypsilon Rally4 HF, proprio come Giuseppe Piumatti e Mauro Porzia.

Con oltre 90 modelli venduti in pochi mesi, la Ypsilon Rally4 HF si è già dimostrata la stella emergente della stagione: il perfetto mix di potenza, equilibrio e affidabilità che ha conquistato team, piloti e preparatori in tutta Europa. Grazie a un regolamento inclusivo e a una squadra di piloti giovani e internazionali, il Trofeo Lancia continua ad affermarsi come banco di prova per i talenti emergenti che mirano a lasciare il segno in una delle discipline più tecniche del motorsport, offrendo al contempo ai piloti più esperti l’opportunità di spingere al limite le proprie prestazioni per conquistare la vittoria nel campionato Rally4. Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce e ammortizzatori Öhlins regolabili, questa vettura scattante si distingue di volta in volta grazie al suo comportamento dinamico impeccabile, alla reattività nei cambi di direzione e alla stabilità alle alte velocità.

Per rendere ancora più speciale il weekend romano, nel cuore di Fiuggi sarà allestito il Lancia Corse HF Village, che offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo del marchio torinese. Oltre ai test drive della nuova Ypsilon, sia in versione ibrida che full-electric, sarà possibile ammirare la nuova Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale completamente elettrica che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e offre un’agilità superiore grazie al differenziale autobloccante.

Questa versione è stata protagonista la scorsa settimana, insieme alla Ypsilon HF Line, in un’intensa sessione di test per la stampa internazionale sul circuito di Balocco. Inoltre, il Lancia Corse HF Village presenterà due vere leggende del rally mondiale: la Delta Integrale e la 037. I visitatori potranno inoltre godere di incontri con i piloti, attività interattive e momenti speciali pensati per appassionati e famiglie. Tutti i momenti più emozionanti del Trofeo Lancia al Rally di Roma Capitale saranno condivisi in diretta sulle pagine ufficiali Facebook, Instagram e TikTok di Lancia Corse HF.

In sintesi, il Rally di Roma Capitale si preannuncia come uno degli eventi clou della stagione: una gara che coniuga adrenalina, passione e visione, con Lancia ancora una volta protagonista indiscussa del presente e del futuro del motorsport. Dopo Roma, il Trofeo si prenderà una pausa estiva prima di riprendere con il Rally del Lazio (13-14 settembre) e concludersi con il gran finale al Rally di Sanremo (17-18 ottobre).