Leapmotor C10 integra Spotify e TikTok nel suo sistema di infotainment

La Leapmotor C10 continua a rompere gli schemi. Il SUV elettrificato premium del marchio integra app globali come Spotify e TikTok nel suo sistema di infotainment. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’esperienza di guida, consentendo agli utenti di accedere alle proprie playlist, podcast e contenuti virali di TikTok direttamente dal touchscreen del veicolo.

Leapmotor C10 si posiziona come punto di riferimento nel segmento dei veicoli elettrici intelligenti

Il sistema, progettato con un’interfaccia intuitiva, garantisce un’esperienza fluida e di alta qualità. Con Spotify, gli utenti possono ascoltare milioni di brani e playlist personalizzate, mentre TikTok offre accesso immediato a video di tendenza e virali, ideali per le attese in coda, gli ingorghi infiniti o i lunghi tragitti casa-lavoro.

Leapmotor riafferma così il suo impegno nell’innovazione tecnologica, offrendo soluzioni che non solo migliorano l’efficienza e la sicurezza di guida, ma trasformano anche l’abitacolo in uno spazio di intrattenimento e connettività. La Leapmotor C10 si posiziona come punto di riferimento nel segmento dei veicoli elettrici intelligenti.

Lo Smart Cockpit può essere considerato il fiore all’occhiello tecnologico di Leapmotor. Rappresenta il culmine dei suoi principali progressi tecnici, in gran parte sviluppati ex novo all’interno del marchio stesso. Nel suo abitacolo elegante, confortevole e funzionale, la Leapmotor C10 offre un’esperienza di guida avanzata e immersiva, con tutti i comandi e le interfacce progettati per un utilizzo semplice e intuitivo.

Al centro della plancia si trova il touchscreen ad alta definizione da 14,6″ (2.560 x 1.440 pixel), dotato di un’interfaccia completamente touch-sensitive ispirata direttamente agli smartphone e ai tablet che sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Funge da punto di controllo per un’ampia gamma di sistemi di questa vettura, dalla radio e dal sistema multimediale al telefono, al sistema di navigazione, al riscaldamento e all’aria condizionata. La struttura laminata di questo schermo e del quadro strumenti riduce i riflessi e offre una visibilità ottimale e confortevole in ogni circostanza.

Il touchscreen è la porta d’accesso allo straordinario sistema audio del Leapmotor C10. Dotato di amplificatori sviluppati internamente, crea un suono surround 7.1 grazie ai suoi 12 altoparlanti con una potenza di uscita di 840 W. L’equalizzatore consente di scegliere tra diverse modalità audio: Enjoy, Surround, Theater e Dynamic.

Inoltre, il Leapmotor C10 è dotato di un’innovativa illuminazione ambientale multi-modale che valorizza l’ambiente interno, garantendo un’esperienza sensoriale personalizzabile e immersiva. Infine, il comfort è garantito anche grazie alla tendina parasole elettrica, che mantiene un ambiente fresco e piacevole durante i mesi estivi.