Lancia: i nomi delle sue auto evocano la ricchezza della cultura classica

Lancia, uno dei marchi automobilistici italiani più iconici, ha forgiato la propria identità non solo attraverso l’ingegneria innovativa, ma anche attraverso la scelta di nomi che evocano la ricchezza della cultura classica. Fin dalla sua nascita, l’azienda ha attinto a diverse fonti di ispirazione per dare un nome ai suoi modelli, creando un’eredità unica nel settore automobilistico. Una strategia coerente che si è mantenuta nel corso dei decenni, dando vita a una delle saghe più longeve del settore.

Dal 1919 la Lancia utilizza le lettere dell’alfabeto greco per denominare i suoi modelli

L’uso dell’alfabeto greco iniziò nel 1919, quando Giovanni Lancia, fratello del fondatore Vincenzo Lancia e appassionato di lingue classiche, propose questo sistema. Da allora, sono state utilizzate 20 lettere dell’alfabeto greco, tra cui l’iconica Ypsilon, ancora in produzione, e la futura Gamma, che promette di continuare questa tradizione. Tra il 1906 e il 1919, Lancia utilizzò il sistema standard dell’epoca: potenza fiscale, come 20 CV, o un numero di progetto, come Tipo 55. La nomenclatura ellenistica divenne così popolare che i modelli più vecchi furono infine rinominati Lancia Alfa, Beta, Gamma e così via.

Le lettere greche rimasero in uso fino al 1929, con varianti per designare versioni più potenti o speciali di alcuni modelli. Così, negli anni ’20, vennero commercializzate vetture con nomi come Lancia Trikappa e Dilambda. Tuttavia, sarebbero tornate nei cataloghi del marchio negli anni ’70, in seguito all’ingresso del Gruppo Fiat nell’azienda.

Tra il 1930 e il 1969, Lancia cambiò il suo stile di vita e optò per nomi di strade e città romane del Lazio, la regione italiana in cui si trova Roma. Questa scelta non solo rifletteva l’orgoglio per le proprie radici, ma collegava anche il marchio alla grandezza dell’Impero Romano. In una saga iniziata con le Lancia Artena e Astura del 1931, troviamo i nomi della Via Appia, della Via Aurelia, della Via Augusta, della Via Fulvia e della Via Flaminia.

Inoltre, Lancia ha fatto ricorso a personaggi mitologici e parole greche o latine per dare un nome ad alcuni dei suoi modelli più celebri. Questa combinazione di mitologia, storia e linguistica ha permesso al marchio di creare una narrazione unica, in cui ogni nome racconta una storia e rafforza la sua identità di casa automobilistica con un profondo rispetto per la tradizione e l’innovazione. Modelli come la Lancia Musa, la Stratos, la Phedra e la Thesis rientrano tutti in questa categoria. Con oltre un secolo di storia, Lancia rimane un simbolo di eleganza, tecnologia e cultura, e i suoi nomi continuano a rendere omaggio alle radici classiche che hanno ispirato generazioni di appassionati di automobili.