Lancia Ypsilon Rally 4 HF al Rallye du Var

Bernard Darniche e Bernard Spindler su Lancia Stratos, Jean-Claude Andruet e Annick Peuvergne su Lancia 037, Bruno Saby e Daniel Grataloup su Lancia Delta HF Integrale 16v… Alcuni grandi nomi del rally francese hanno vinto il Rallye du Var a bordo della Lancia. Marchio leggendario dei rally, per il quale detiene tuttora il record di titoli mondiali costruttori, Lancia è tornata a Sainte-Maxime per presentare la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF in occasione della chiusura del Campionato Francese Rally 2024.

Gara finale del Campionato Francese Rally, il Rallye du Var ha accolto – per la prima volta in Francia – la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Ispirata alla mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60, con la quale condivide trazione anteriore, dimensioni ridotte e sensazioni di guida ad alta velocità, la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF nasce dalla collaborazione tra la casa piemontese e il team Stellantis Motorsport, i cui marchi hanno ventisette titoli costruttori nel Campionato del mondo di rally.

La nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF ha fatto il suo debutto in Francia al rallye du Var

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF beneficia di prestigiose partnership tra il brand premium di Stellantis e alcuni dei marchi più famosi del mondo automobilistico e delle corse, tra cui Marelli, il marchio italiano che ha curato il sistema di gestione del motore; Sparco per roll bar, sedili e volante; TM Performance per l’impianto frenante; Speedline per i cerchi in lega e Supersprint per l’impianto di scarico. Le aziende europee coinvolte sono SADEV, che ha realizzato il cambio, e Ohlins, che ha fornito gli ammortizzatori. Inoltre, il due volte campione del mondo Miki Biasion ha contribuito allo sviluppo di questa vettura che riporta la Lancia nel mondo delle competizioni.

L’obiettivo è ottenere l’omologazione della Lancia Ypsilon Rally 4 HF dal 1° gennaio 2025 e consegnare le prime vetture a partire da gennaio. La vettura di Lancia monta la piattaforma CMP in versione ibrida, utilizzata per la prima volta da Stellantis Motorsport e diversa da quella delle altre Stellantis Rallye 4. Il roll bar in tubi saldati a forma di traliccio è stato integrato sulla nuova piattaforma, creando un telaio più leggero e rigido.

La nuova vettura da corsa Lancia è equipaggiata con il motore turbocompresso da 1,2 litri, 3 cilindri, 4 valvole per cilindro, con turbine e scarico modificati, e uno specifico sistema di gestione del motore per erogare la potenza massima di 212 cavalli. È un motore potente e affidabile con un costo per chilometro molto misurato. Molto interessante il rapporto peso/potenza con una massa contenuta a 1.080 kg (secondo il regolamento). La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è dotata di cambio SADEV a 5 marce e differenziale meccanico a slittamento limitato.

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF accompagna il lancio della nuova Ypsilon, disponibile nelle versioni Elettrica e Ibrida, ora disponibile a partire da 24.500 euro e con un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services da 195 euro al mese, inclusa garanzia sulla durata del contratto.

Dopo l’apertura della prima Casa Lancia a Parigi La Défense durante l’estate, la rinascita del marchio continua in Francia con una rete di quattordici showroom che apriranno nel 2024, dove le Lancia Ypsilon Elettrica e Ibrida sono disponibili per i test. Nel 2025 saranno 25 le Casa Lancia operative in tutta la Francia. Oltre a Casa Lancia, la rete potrà contare anche su 80 punti di assistenza per accogliere i propri clienti in tutte le regioni della Francia metropolitana.