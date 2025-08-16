Nuova Lancia Delta: bella e fedele a se stessa, secondo chi ha visto le prime immagini

La nuova Lancia Delta, che qui vi mostriamo in recente e ben riuscito render di Alessandro Capriotti, dovrebbe essere il terzo modello della nuova gamma Lancia il cui debutto dovrebbe avvenire tra fine 2028 e inizi del 2029. Questo ovviamente se non ci saranno cambiamenti che con Stellantis sono sempre possibili. Nonostante manchi molto al suo debutto circolano già tra i soliti bene informati le prime immagini del modello che mostrano a grandi linee quello che dovrebbe essere il suo design.

La nuova Lancia Delta sarà immediatamente riconoscibile come tale

Ovviamente queste immagini non possono essere diffuse e sono note solo a chi lavora in Stellantis o comunque a stretto contatto. Abbiamo però parlato con chi ha visto la nuova Lancia Delta e ci ha detto che l’auto è davvero bella e inoltre sarà estremamente fedele all’originale nello stile e anche nella filosofia. Queste dichiarazioni confermano quanto aveva già detto il CEO di Lancia Luca Napolitano il quale aveva confermato che l’auto sarebbe stata fedele al suo DNA con uno stile sportivo, squadrato, geometico e muscolare.

Quindi insomma a differenza della nuova Lancia Ypsilon e della nuova Lancia Gamma che sono cambiate tantissimo rispetto alle loro antenate, in questo caso le differenze saranno meno forti. Ovviamente ci saranno gli elementi di design visti nella concept Lancia Pu+Ra che come vi abbiamo detto in molte occasioni rappresenta una sorta di manifesto del nuovo corso stilistico di Lancia ma comunque la nuova Lancia Delta sarà immediatamente riconoscibile come tale.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, se inizialmente come per la nuova Alfa Romeo Stelvio e Giulia era prevista solo la versione elettrica al 100 per cento, le cose adesso sembrano essere cambiate radicalmente. E non si esclude a questo punto che nemmeno la versione HF possa essere quanto meno ibrida. Maggiori dettagli agli inizi del prossimo anno quando Stellantis svelerà il nuovo piano industriale.