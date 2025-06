Lancia Ypsilon HF Line: bisarca piena avvistata in strada

Nuova Lancia Ypsilon HF Line è l’ultima novità annunciata nelle scorse settimane dalla casa automobilistica piemontese che ha aperto gli ordini annunciando prezzi e allestimenti. Questa auto sembra già sul punto di arrivare in concessionaria con le prime consegne che potrebbero avvenire a breve. Questo almeno si evince dalle immagini pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit che ha immortalto in strada una bisarca piena di unità del nuovo modello pronte per le concessionarie e da li per le prime consegne ai clienti.

Su una Bisarca le prime unità di Lancia Ypsilon HF Line pronte per le consegne

I nuovi esemplari della Lancia Ypsilon HF Line sono proposti esclusivamente con motorizzazione ibrida e si distinguono per le colorazioni Arancio Lava e Bianco Quarzo, due tinte già anticipate e in linea con lo stile del modello. Il prezzo della versione ibrida risulta sensibilmente più basso rispetto alla variante elettrica, con una differenza di circa 11.000 euro, dettaglio che lascia ipotizzare una netta preferenza del pubblico per questa configurazione. Le prime consegne sono attese a breve, con le vetture già in viaggio verso le concessionarie. Senza dubbio un modello interessante che potrebbe contrinuire a far crescere il numero di immatricolazioni del modello che forse fino ad oggi non ha reso come sperato.

Ricordiamo infine che a proposito della gamma di Lancia Ypsilon si parla anche della possibile introduzione di una nuova versione dotata di motore termico e cambio manuale, pensata per chi cerca un’esperienza di guida più tradizionale e diretta.