Nuova Lancia Kappa Vision: la visionaria ipotesi arriva dal web

Nuova Lancia Kappa Vision è l’ultima creazione del fantasioso artista digitale e creatore di render Mirko del Prete che sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore ha pubblicato questa sua nuova ipotesi a dir poco visionaria. Si tratta di una concept car di una futura berlina di Lancia con evidenti richiami al vecchio design del brand.

La nuova Lancia Kappa Vision di Mirko del Prete sicuramente si fa notare

A proposito di questa sua creazione lo stesso Mirko del Prete dichiara:”Questa concept car nasce dall’ idea di creare una vettura nuova con alcuni elementi del design passato. La domanda che mi sono posto è se la Lancia Kappa dovesse uscire oggi che aspetto avrebbe? Ecco la mia “visione” della Kappa in stile retró-futuristico!”.

Si tratta chiaramente di una sorta di reinterpretazione in chiave moderna della Lancia K. Prodotta tra il 1994 e il 2001, questa vettura è stata l’ammiraglia della casa italiana, collocandosi nel segmento E delle grandi berline. Oltre alla classica berlina a quattro porte, la gamma comprendeva anche versioni familiare e coupé. Presentata al Salone di Parigi del 1994, la K sostituì la Thema e si propose come concorrente di modelli prestigiosi come Audi A6, BMW Serie 5, Mercedes Classe E e Citroën XM, condividendo parte della meccanica con l’Alfa Romeo 166.

Costruita a Rivalta e progettata su telaio Tipo E, la vettura migliorava comfort e qualità percepita, con interni più spaziosi e rifiniture precise. Le linee esterne erano arrotondate e aerodinamiche, mentre la gamma motori includeva nuove unità a cinque cilindri, affiancando il 2.0 turbo della Thema. Gli interni, curati con velluto, Alcantara o pelle Poltrona Frau, offrivano un elevato isolamento acustico, sedili ergonomici e materiali di pregio, rendendo la K una vettura raffinata e confortevole, all’avanguardia nel suo segmento.

Ovviamente è assai improbabile che Lancia possa portare sul mercato un modello simile a questa nuova Lancia Kappa Vision. Al momento confermate sono solo la nuova Ypsilon, la nuova Lancia Gamma che vedremo il prossimo anno e poi la nuova Lancia Delta. Si vocifera di un quarto modello ma se si farà sarà compatto e forse avrà le sembianze di un crossover.