Jeep Commander 2026: primo bagno di folla in Brasile

Jeep è uno degli sponsor del Fartura Festival, che arriva nella città di Tiradentes, nella regione del Minas Gerais in Brasile, dal 22 al 31 agosto. La 28a edizione del grande evento offre 10 giorni di programmazione, offrendo un incontro tra produttori, chef, studiosi di gastronomia e artisti con il pubblico, evidenziando la diversità della cucina brasiliana. Durante l’evento, oltre a godere delle varie attrazioni, i partecipanti potranno esplorare lo “Spazio Jeep”, un’area personalizzata che esporrà la nuova Jeep Commander 2026, punto di riferimento del mercato per design, prestazioni, tecnologia, elevati livelli di comfort, raffinatezza, capacità 4×4 e robustezza che per la prima volta sarà mostrata in pubblico.

Jeep Commander 2026 farà il suo debutto pubblico in Brasile al Fartura Festival

È stato il primo modello Jeep interamente sviluppato al di fuori del Nord America da ingegneri brasiliani. Con una garanzia di 5 anni e prodotto in Brasile, fa parte della tradizione del marchio in Brasile.

La nuova Jeep Commander 2026 presenta un esclusivo gruppo ottico anteriore con fari a LED dal design rinnovato e nuove griglie anteriori che esaltano il tradizionale design a sette feritoie di Jeep. Il modello presenta anche un nuovo paraurti anteriore, che rende il Commander ancora più imponente, mentre il nuovo gruppo ottico posteriore con illuminazione continua a LED aggiunge un tocco di raffinatezza al SUV. Il look è completato anche da nuovi cerchi esclusivi su tutte le versioni, che rendono la vettura ancora più sportiva.

“Il Festival Fartura è un’eccellente celebrazione culturale della cucina regionale brasiliana. Abbiamo un legame storico ed emotivo con il Minas Gerais e celebreremo questa storia con il pubblico, che fa parte della storia del marchio Jeep in Brasile”, afferma Hugo Domingues, Vicepresidente Jeep per il Sud America.

Il programma di Fartura prevede la partecipazione di chef provenienti dal Brasile e da tutto il mondo, stand gastronomici e spettacoli culturali in Praça da Rodoviária, Praça do Santíssimo e Largo das Forras. Si prevede che oltre 65.000 persone si riuniranno per celebrare il cibo come patrimonio vivente della regione.

Grazie a tutti i fronti sviluppati da Fartura, la piattaforma diventa un ecosistema che comprende più di un semplice festival. L’evento diventa un modo per coinvolgere la comunità gastronomica e i suoi stakeholder in una celebrazione che coinvolge l’intera regione per tutta la sua durata, coinvolgendo ristoranti, hotel e locali. Dunque Jeep Commander 2026 sarà fiore all’occhiello di questo importante evento.