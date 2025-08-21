Dodge Charger di Dominic Toretto all’asta insieme ad altre leggende cinematografiche

Il Rodz and Bodz Movie Cars & More Museum di Englewood, in Colorado, ha chiuso ufficialmente le sue porte ad agosto, lasciando i fan di cinema e motori con una notizia sorprendente: una parte delle sue auto presenti in diverse storiche pellicole e degli iconici oggetti di scena sarà messa all’asta. Non si tratta di cimeli qualsiasi, ma di veicoli diventati leggendari grazie a Hollywood. Non si può non citare la Dodge Charger R/T del 1970 guidata da Dominic Toretto nei film della fortunata saga Fast & Furious.

Il museo, fondato nel 2021 da Zack Loffert, si era presentato come il principale punto di riferimento in Colorado per gli appassionati di auto da film e serie TV, con un catalogo che vantava oltre 300 veicoli celebri tra cui, appunto, la “sacra” Charger guidata da Vin Diesel.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, la struttura ha dovuto affrontare diversi traslochi e difficoltà logistiche, fino alla chiusura forzata causata dal nuovo complesso residenziale sorto al posto della sede di Englewood Parkway. Loffert ha dichiarato di voler trovare una location definitiva per il museo e, nel frattempo, terrà parte della collezione in magazzino. Tuttavia, molti dei pezzi più iconici saranno messi all’asta il 22 e 23 agosto, sia online che all’incanto in presenza, attraverso la casa d’aste Kraft Auctions.

Già centinaia di acquirenti hanno manifestato interesse, con oltre 200 articoli disponibili. Oltre alla mitica Charger di Toretto, la lista dei veicoli in vendita è da capogiro: una Ecto-1 Cadillac Fleetwood Hearse del 1984 usata in Ghostbusters (2016), completa di ghost box, lampeggianti e sirene; la Mirthmobile AMC Pacer X del 1974 di Wayne’s World; una Chrysler Imperial Crown del 1960 apparsa in Una serie di sfortunati eventi; una GMC K2500 Sierra Grande del 1981 di Fall Guy; una Ford Deluxe Military Sedan del 1950 di Indiana Jones e il teschio di cristallo; e persino la Citroen 2CV del 1963 guidata da Woody Harrelson e Demi Moore in Proposta indecente. Non manca neppure la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch.

Accanto ai veicoli originali, i collezionisti potranno aggiudicarsi anche repliche fedeli di automobili rese famose da franchise come Knight Rider, Jurassic Park, A-Team, Cobra Kai e Stranger Things. Un’occasione irripetibile: trasformare il sogno di possedere una vera auto da film ma nella realtà.