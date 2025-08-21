Ferrari 812 Competizione A, il V12 aspirato ancora più esclusivo grazie a Novitec

Il V12 aspirato, privo di sistemi ibridi, sta lentamente diventando una specie rara. Tuttavia, ci sono appassionati e tuner che si rifiutano di lasciare che questa tradizione svanisca. Un esempio lampante è la Ferrari 812 Competizione A, la versione radicale Targa della celebre GT di Maranello, simbolo di eccellenza meccanica e pura ingegneria italiana.

Il tuner tedesco Novitec ha deciso di esaltare ulteriormente la sua esclusività senza snaturarne l’anima. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un tuner di fama internazionale, la 812 Competizione A by Novitec non ha subito modifiche eclatanti o stravolgimenti.

La filosofia seguita su questa 812 Competizione A è stata quella della raffinatezza e della sobrietà. Quindi abbiamo qui cerchi forgiati NF11 con design a Y, che sposano perfettamente la sportività e la dinamica dell’auto, assetto ribassato con molle corte, per migliorare l’aderenza e l’impatto visivo e un nuovo sistema di scarico, progettato per liberare il respiro del V12 e amplificare il canto inconfondibile del motore agli alti regimi.

Tutto il resto resta fedele allo spirito Ferrari, dimostrando che la base originale di questa 812 Competizione era già vicina alla perfezione assoluta. Esteticamente, però, la vettura sfoggia un verde lime acceso davvero unico, completato da dettagli neri e gialli sulle pinze dei freni, sui paraurti e sullo spoiler posteriore.

L’abitacolo, dominato da pelle bianca con inserti verdi, offre un ambiente esclusivo e raffinato, in linea con la natura super sportiva dell’auto. Sotto il cofano della 812 Competizione A, il motore V12 aspirato da 6,5 litri resta intatto, erogando 818 CV e 692 Nm di coppia, con un regime massimo che tocca i 9.500 giri/min. Le prestazioni parlano chiaro: 0-100 km/h in 2,85 secondi, 0-200 km/h in 7,5 secondi e velocità massima superiore a 340 km/h.

Oggi, una Ferrari 812 Competizione A può raggiungere sul mercato tra 1,7 e 2,6 milioni di euro, circa quattro volte il prezzo di listino originale. Con il tocco Novitec, questa creazione diventa un oggetto da collezione ancora più unico.