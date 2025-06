Maserati brilla a Spa: vittoria di classe e doppio podio nella GT2 European Series

Maserati ha ottenuto un risultato eccezionale sul leggendario circuito di Spa, nel terzo round della stagione 2025 del GT2 European Series Powered by Pirelli. Le Maserati GT2 hanno conquistato una vittoria nella classe Am Cup e sono salite due volte sul podio nella classifica generale e nella classe Pro-Am Cup. In Gara 1, scattata dalla pole position, la vettura numero 1 del team LP Racing, guidata da Philippe Prette, ha visto il campione in carica dell’Am Cup conquistare una straordinaria vittoria assoluta di classe, dopo essere scattato dalla prima fila.

In Gara 2, a causa di un problema alla gomma posteriore destra, il pilota francese con licenza italiana si è dovuto accontentare del quarto posto di classe, mantenendo comunque la leadership nella classifica dell’Am Cup. In Gara 1, Calamia e Pampanini hanno conquistato un’ottima seconda posizione assoluta e il secondo gradino del podio nella Pro-Am Cup. Discrete anche le loro prestazioni in Gara 2, dove hanno nuovamente conquistato il podio assoluto e di classe, piazzandosi terzi.

La prima gara del weekend, venerdì 27 , ha visto Prette partire dalla prima fila e prendere saldamente il comando della sua classe con un ampio margine di vantaggio. Nella prima metà di gara, ha duellato con i compagni di squadra Calamia e Pampanini per il secondo e il terzo posto assoluto. Poi, nella seconda metà, dopo il pit stop, è stato facile per lui tenere a bada i suoi rivali in Am Cup senza prendere rischi inutili, visto che la pista era stata resa scivolosa dalla pioggia, conquistando la sua quarta vittoria di classe. Calamia e Pampanini del team Dinamic Motorsport sono partiti bene dalla seconda fila e sono risaliti fino alla seconda posizione. Dopo il pit stop, hanno aumentato il ritmo per cercare di sfruttare la penalità inflitta ai loro rivali per un’irregolarità durante il cambio pilota. Per soli tre secondi, Calamia e Pampanini hanno sfiorato il loro obiettivo, ma hanno portato a casa il secondo posto assoluto e in Pro-Am Cup.

Gara 2, disputata sabato 28 giugno, ha visto la Maserati GT2 del team Dinamic Motorsport guidata da Mauro Calamia-Roberto Pampanini partire dalla seconda fila e conquistare subito la seconda posizione. La sosta ai box per il cambio pilota ha rimescolato le posizioni, relegando l’equipaggio Maserati al terzo posto fino alla bandiera a scacchi, quando è salito sul podio del prestigioso circuito di Spa per la seconda volta consecutiva.

Non altrettanto fortunato è stato invece Philippe Prette, partito dalla terza fila. Quando era saldamente al comando della sua categoria, ha avuto un problema alla gomma posteriore destra, che lo ha costretto a una lunga sosta ai box. Al rientro in pista si è ritrovato quarto nella Am Cup, posizione che ha mantenuto fino al traguardo, mantenendo così la testa della classifica generale.

Maserati è stata protagonista durante tutto il weekend belga del GT World Challenge Europe powered by AWS: MCXtrema è stata la Leading Car ufficiale dell’evento, sfoggiando una livrea speciale per celebrare il 20 ° anniversario della prima vittoria della MC12 alla 24 Ore di Spa. La Casa del Tridente ha inoltre fornito l’intera gamma di vetture di supporto con Safety Car ufficiali, Leading Car e Medical Car, grazie a un accordo tra la casa automobilistica e SRO Motorsports Group.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse, ha commentato: ” Il weekend alla 24 Ore di Spa CrowdStrike è stato semplicemente straordinario! Le Maserati GT2 hanno brillato con vittorie e piazzamenti sul podio nella GT2 European Series, mentre la nostra MCXtrema si è fatta notare guidando il gruppo per tutta la durata dell’evento, incarnando perfettamente lo spirito del Tridente. Sul fronte sportivo, i risultati parlano da soli: un primo posto nella classe Am e un secondo e un terzo posto in Pro-Am confermano la nostra leadership e l’eccellenza delle nostre vetture. Ma la vera emozione è stata vedere la MCXtrema come Leading Car sul leggendario circuito di Spa, celebrando i 20 anni dalla storica vittoria della MC12. È stato un momento iconico, che ha unito passato e futuro e ci ha proiettato con entusiasmo verso il nostro primo centenario nel motorsport. Non potremmo esserne più orgogliosi!” Il prossimo appuntamento della GT2 European Series Powered by Pirelli è in programma a Misano, in occasione della gara di casa del marchio in Italia, dal 18 al 20 luglio.