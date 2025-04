Maserati GT2: la monoposto da corsa del Tridente è ora adatta a diverse serie

Si amplia l’ambito di possibile conquista della Maserati GT2, la vettura che lo scorso anno ha riportato la Casa del Tridente all’eccellenza nel mondo delle competizioni a ruote coperte. La vettura è ora eleggibile anche per altri campionati. In occasione della settimana di apertura della GT2 European Series 2025 by Pirelli, Maserati Corse presenta un esclusivo Endurance Pack, rendendo la supersportiva competitiva e adatta a diverse serie, sia endurance che sprint.

Maserati GT2: si amplia l’ambito di possibile conquista per la vettura che può partecipare ad altri campionati

Infatti, la Maserati GT2 ha recentemente completato con successo i test ufficiali per l’ ACI Sport Italian Gran Turismo Sprint Championship, svoltisi a Misano lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, rendendola idonea per la Classe GT Cup. La vettura è approdata anche nella European Ultimate Cup Series , che ha preso il via nel fine settimana del 28-30 marzo sul circuito di Le Castellet, nel sud della Francia.

Maria Conti, Responsabile Maserati Corse: “Siamo molto orgogliosi di offrire ai nostri team e ai nostri gentleman driver una vettura in grado di distinguersi e garantire tecnologie all’avanguardia, prestazioni importanti e uno stile di guida unico e inconfondibile. Ampliare la gamma di competizioni a cui Maserati GT2 può partecipare equivale ad accogliere i desideri e le esigenze dei nostri appassionati clienti. Inoltre, grazie al nuovo Endurance Pack, siamo lieti di portare il Tridente in pista per le gare endurance più famose al mondo. Avevamo promesso di tornare alle corse a ruote coperte e lo scorso anno lo abbiamo fatto, mietendo una stagione di grandi successi; ora stiamo ampliando la gamma di competizioni a cui possiamo partecipare e non vediamo l’ora di tornare sulla griglia di partenza dell’European GT2 Series by Pirelli, con sempre più vetture Maserati.”

Dopo varie sessioni di test in pista, il kit è ora pronto per consentire ai team e ai piloti in possesso di una Maserati GT2 o a coloro che cercano una vettura competitiva su qualsiasi pista e in qualsiasi formato di gara di partecipare anche alle competizioni automobilistiche endurance che mettono alla prova la resistenza della supersportiva per lunghi periodi di tempo, dalle quattro alle 24 ore.

Il nuovo pacchetto è composto da kit di illuminazione Endurance, pannelli elettroluminescenti con numeri sulle portiere, sensori aggiuntivi, sistema di campanello dei freni e kit di luci UV per l’abitacolo. Con componenti leggeri e resistenti, il pacchetto garantisce un’eccellente visibilità nelle sessioni notturne, una maggiore velocità durante i pit stop, consentendo ai team di competere al massimo livello senza compromettere l’affidabilità. Il kit di illuminazione e il pannello numerico elettroluminescente battezzeranno anche il debutto della Maserati GT2 di notte.

L’Endurance Pack può essere acquistato come optional extra per una nuova auto o come kit di adattamento per una Maserati GT2 acquistata in precedenza. I componenti del kit saranno disponibili come parti di ricambio sul portale post-vendita dedicato ai clienti Maserati Corse. L’Endurance Pack è disponibile come kit completo o pacchetti singoli, per una personalizzazione su misura per le esigenze specifiche di ogni team o pilota.

Nella gara di apertura della European Cup Series 2025 , è stata iscritta per la prima volta una Maserati GT2: la numero 28 del team TFT Racing che, con il suo equipaggio composto da Patrick Charlaix e Jordan Boisson, ha saputo subito mettersi in luce nelle quattro gare da 25 minuti in programma nell’ambito della serie GT Sprint Cup. Dopo il secondo posto (equivalente anche al secondo posto nella classe UCS2) di Charlaix in Gara 1, sono arrivate le due vittorie assolute del compagno di squadra Boisson, nei round 2 e 4. Anche Gara 3 ha visto un altro podio per Charlaix, che ha concluso terzo.

Le Castellet sarà anche teatro di altre sfide per le Maserati GT2: il conto alla rovescia è iniziato e la nuova stagione della GT2 European Series by Pirelli sta per partire sul tracciato francese . Le vetture della Casa del Tridente sono state protagoniste della stagione 2024 con la vittoria dei titoli piloti e team nella Classe Am.

Dopo l’evento di apertura dall’11 al 13 aprile, la serie europea proseguirà con altre cinque tappe: Zandvoort (Paesi Bassi), 16-18 maggio; CrowdStrike 24 Hours of Spa (Belgio), 26-29 giugno; Misano (Italia), 18-20 luglio; Valencia (Spagna), 19-21 settembre; e la gara conclusiva a Barcellona (ESP), in programma dal 10 al 12 ottobre.

In Italia, da quest’anno, i team in possesso di una Maserati GT2 avranno anche la possibilità di partecipare al Campionato Italiano Gran Turismo Sprint ACI Sport, nella classe GT Cup. Infatti, dal 2025 le auto che non includono una configurazione monomarca sono ammesse a partecipare alla serie. La supersportiva del Tridente è adatta a partecipare ai quattro weekend di gara della stagione, ognuno dei quali includerà due gare da 50 minuti (+ 1 giro).