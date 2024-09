Maserati Corse: cambio al vertice dall’1 ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024, Maserati Corse vedrà un cambio di leadership. L’azienda esprime la sua profonda gratitudine a Giovanni Sgro per la passione e l’impegno dimostrati nel guidare le attività sportive del marchio negli ultimi due anni. Sgro ha avuto l’importante responsabilità di riportare Maserati nel mondo delle competizioni, dirigendo le operazioni per il campionato ABB FIA Formula E e la Fanatec GT2 European Series. Fin dall’inizio, ha anche contribuito allo sviluppo e al lancio della prestigiosa Maserati MCXtrema.

A partire dal 1° ottobre 2024, Maria Conti assumerà il ruolo di Responsabile di Maserati Corse, rispondendo direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati, e operativamente a Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport.

Con oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione nel settore automotive e lifestyle a livello internazionale, Maria Conti ha precedentemente ricoperto la posizione di Chief Communication Officer per Maserati, dopo aver lavorato con marchi iconici, premium e di lusso. Dopo una pausa per maternità, diventa la prima donna a guidare le attività motorsport di Maserati.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Giovanni per la passione con cui ha supportato il ritorno di Maserati in pista e per aver reso possibile Maserati Corse. Abbiamo iniziato a scrivere un nuovo capitolo nella storia del nostro marchio, che dopo 110 anni è tornato nel suo habitat naturale, raccogliendo successi e soddisfazioni sui circuiti di tutto il mondo. Auguro a Giovanni il meglio per le sue prossime sfide professionali, dove sono certo che sarà protagonista”.

“Maria è parte integrante della famiglia Maserati, e sono particolarmente orgoglioso che ora sarà una donna a guidare le nostre attività sportive, portando la sua competenza, energia ed entusiasmo nel mondo delle corse automobilistiche.”