Chrysler Pacifica Grizzly Peak Concept: il minivan per avventure per eccellenza

Chrysler si presenta all’Overland Expo Mountain West, dal 22 al 24 agosto, per presentare il nuovo concept Chrysler Pacifica Grizzly Peak, che si basa su quattro decenni di leadership nel settore dei minivan e un secolo di innovazione per dimostrare che l’avventura non deve finire, anche se l’asfalto si ferma per il minivan più venduto d’America.

Chrysler Pacifica Grizzly Peak: le sospensioni sollevate aumentano l’altezza da terra di 2,75 pollici davanti e 2,5 pollici dietro

Ispirato al crescente numero di clienti che amano l’overlanding ricreativo e la vita in van, che apprezzano la flessibilità e lo spazio per dormire, il concept rialzato a trazione integrale si basa sulla combinazione leader della categoria dei minivan di innovazione, tecnologia intuitiva e prestazioni, in una guida off-road. Per massimizzare la spaziosità degli interni del concept Pacifica Grizzly Peak, i sedili della terza fila sono sostituiti da un ampio pianale di carico, ideale per personalizzare l’abitacolo per riporre oggetti o dormire.

“Seguiamo il mondo dei van da anni e sappiamo che gli amanti dell’avventura apprezzano davvero la versatilità offerta dalla Pacifica”, ha dichiarato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler. “Il nostro studio di design Chrysler ha centrato il brief e si è davvero impegnato. Hanno migliorato le sospensioni, aggiunto caratteristiche utili e funzionali, tra cui un portapacchi Rhino-Rack Pioneer Platform montato sul tetto, luci a LED TYRI e una tenda da sole retrattile ARB, e hanno adattato l’abitacolo per la zona notte, creando questo concept Pacifica Grizzly Peak come banco di prova. Siamo entusiasti di ricevere feedback dagli amanti dell’avventura in van sul nostro nuovo concept del minivan più premiato di sempre”. Dentro e fuori, il concept Chrysler Pacifica Grizzly Peak mostra la flessibilità per uno stile di vita attivo.

La Chrysler Pacifica Grizzly Peak si distingue per un aspetto esterno robusto e avventuroso, caratterizzato dalla vernice Arktos opaca con dettagli Foreshadow. Le sospensioni sollevate aumentano l’altezza da terra di 2,75 pollici davanti e 2,5 pollici dietro rispetto al modello AWD Limited standard, mentre i pneumatici BFGoodrich KO2 da 31 pollici, montati su cerchi Foreshadow da 18 pollici, garantiscono una trazione off-road ottimale. Il veicolo è equipaggiato con portapacchi Rhino-Rack Pioneer Platform, illuminazione ausiliaria LED TYRI sul tetto e una tenda da sole ARB retrattile, completata dai fendinebbia a LED Baja Designs LP4 e dalla pellicola protettiva per la carrozzeria inferiore, insieme ai paraspruzzi Mopar.

All’interno, la Chrysler Pacifica Grizzly Peak offre finiture di pregio, con sedili in pelle Katzkin, cinture di sicurezza arancioni e volante sportivo con paddle shift. La terza fila è sostituita da un pannello del vano di carico con ancoraggi aggiuntivi, mentre l’alimentazione posteriore da 115 V/450 W assicura praticità. Gli interni sfoggiano uno schema grigio cemento con accenti in titanio liquido, tappetini Mopar per tutte le stagioni, una ruota di scorta salvaspazio e un kit di pronto soccorso stradale Mopar, completando la dotazione pensata per l’avventura.