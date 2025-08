Maserati: l’alleanza con Alfa Romeo e i motori ibridi plug-in basteranno per salvarla? I cinesi restano vigili

Nei mesi scorsi la produzione di Maserati GranCabrio e GranTurismo è stata spostata da Mirafiori a Modena, sede storica della casa automobilistica del tridente. Qualcuno in questa scelta ha visto maliziosamente un modo di separare meglio le attività di Stellantis da quelle del brand del tridente per favorire una futura cessione. Ovviamente al momento Stellantis ha seccamente smentito queste ipotesi confermando di non avere alcuna intenzione di separarsi dal suo unico brand di lusso. Questo nonostante alcuni interessamenti che erano trapelati nei mesi scorsi soprattutto per quanto concerne l’estremo oriente.

I cinesi restano vigili su Maserati nonostante i tentativi di Stellantis di rilanciare il suo brand di lusso

Ed infatti presto sarà annunciato un piano di rilancio che punterà sulla sinergia con Alfa Romeo grazie alla quale Maserati potrà contare su nuove piattaforme e motori compresi ibridi plgu-in con una nuova Maserati Quattroporte che potrebbe essere il primo frutto di questa sinergia. Si parla anche di una futura supercar che sarà realizzata insieme dai due marchi che hanno lo stesso CEO Santo Ficili con Jean-Philippe Imparato attuale responsabile di Stellantis in Europa, che proverà a dare una mano per il rilancio della casa automobilistica del tridente.

Nel frattempo voci di corridio parlano di aziende cinesi sempre vigili a proposito di Maserati e pronte ad intervenire nel caso in cui Stellantis in futuro apra alla possibile cessione del suo storico marchio. I cinesi farebbero carte false per mettere le mani su un brand tanto prestigioso che potrebbe essere davvero perfetto per sfondare anche nel segmento premium del mercato auto internazionale dopo aver fatto centro nei segmenti più popolari con una invasione di auto a basso costo che è appena cominciata.

Foto Maserati

Da questo punto di vista diventa dunque fondamentale capire quello che accadrà in Maserati con il nuovi piano di rilancio che sarà annunciato nei prossimi mesi dal CEO Santo Ficili. Li capiremo quelle che saranno le reali possibilità di rilancio del marchio che altrimenti in futuro potrebbe prendere altre strade dopo il crollo delle vendite registrato nel 2024 e nella prima metà del 2025 che ha causato forti perdite per il gruppo Stellantis che come detto dallo stesso CEO Filosa in futuro dovrà prendere delle decisioni dolorose per sistemare i suoi problemi.