Nuova Fiat Fastback: il brand punta a replicare in Europa il successo ottenuto in Sud America

Nuova Fiat Fastback è l’erede dell’attuale Fastback venduta in Sud America che di recente ha ricevuto un restyling. Questa vettura a differenza di quella sarà venduta in tutto il mondo Europa compresa. L’obiettivo di Fiat con questa auto che sarà svelata nel 2026 sarà quello di replicare il successo ottenuto dall’attuale modello in Sud America ma in tutto il mondo ed in particolare in Europa dove un modello di questo tipo a detta degli analisti potrebbe replicare il successo ottenuto dal veicolo in America Latina.

Con la nuova Fiat Fastback la casa torinese pensa di poter fare un gran successo in Europa come sta avvenendo in Sud America con l’attuale versione

La nuova Fiat Fastback come si evince dai render che vi mostriamo in questo nostro articolo avrà in parte elementi di design di Fiat Grande Panda e in parte anche di Citroen Basalt, un crossover che viene venduto dalla casa francese in Sud America da qualche tempo con discreto successo. Il modello dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di un’estetica moderna e accattivante, tipica dei SUV di nuova generazione. Tra i tratti distintivi spiccheranno quasi certamente una griglia anteriore ampia e scolpita, superfici tese e decise e un tetto dal profilo discendente, che richiama l’impostazione fastback. Questi elementi conferiranno al modello un carattere sportivo, senza rinunciare a un’eleganza sobria.

La nuova Fiat Fastback così come immaginata in questi render, appare come una vettura pronta a inserirsi nel panorama dei crossover urbani dal look contemporaneo. Ricordiamo inoltre che questa auto che forse sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco insieme alla nuova Fiat Pandissima, nascerà su piattaforma smart car e arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento, ibrida e forse anche a benzina. Certamente ne sapremo di più quando debutterà la nuova Pandissima che in pratica sarà la stessa auto ma in versione più squadrata e ampia. Vedremo dunque in proposito cos’altro emergerà nel corso delle prossime settimane.