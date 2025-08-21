Fiat presenta la “Playlist delle auto più felici del mondo” in UK

FIAT ha creato la colonna sonora perfetta per l’estate con una playlist Spotify unica che garantisce che ogni viaggio in famiglia tocchi le note giuste. Creata per celebrare il 70 ° anniversario della leggendaria Fiat 600 e l’arrivo della pluripremiata Grande Panda negli showroom del Regno Unito, la “World’s Happiest Car Playlist by FIAT” comprende 30 canzoni che mettono di buon umore, tra cui brani degli ABBA, Dua Lipa e Taylor Swift, ciascuna scientificamente scelta per far sorridere e cantare conducenti e passeggeri.

Sono state selezionate canzoni appositamente per celebrare i 70 anni della Fiat 600 e l’arrivo della pluripremiata Grande Panda

In collaborazione con la Dott.ssa Claire Renfrew, specializzata in psicologia musicale, FIAT ha esaminato ore di brani per trovare la playlist perfetta per le vacanze in famiglia. La ricerca della Dott.ssa Renfrew ha rivelato una serie di “regole” musicali che aiutano alcuni brani a trasmettere gioia agli ascoltatori di tutte le età.

La formula di FIAT per la felicità musicale è semplice: ogni canzone utilizza un accordo melodico di settima maggiore e un tempo 4/4 suonato a un energico ritmo di almeno 137 battiti al minuto. I brani beneficiano anche di una “struttura semplice e ripetitiva” e di testi positivi. Combinati, questi elementi musicali possono aumentare la frequenza cardiaca dell’ascoltatore, rilasciando dopamina – la “sostanza chimica della felicità” – nel cervello, aumentando le sensazioni di gioia e benessere.

Con brani come Day Tripper dei Beatles, Shake It Off di Taylor Swift e She’s Electric degli Oasis, tutte le 30 canzoni della “World’s Happiest Car Playlist by FIAT” seguono queste “regole” da brivido. Sono inclusi anche classici successi estivi come Good Vibrations dei Beach Boys e, naturalmente, Happy di Pharrell Williams, tutti brani che il Dr. Renfrew consiglia di “ascoltare a tutto volume con amici e/o familiari”.

La Dott.ssa Claire Renfrew ha affermato: “La musica è essenziale per la salute mentale e il benessere ed è considerata un elemento fondamentale dell’essere umano. Ascoltare le nostre canzoni preferite allevia, gestisce e riduce lo stress e può essere uno strumento efficace per la consapevolezza. Può anche innescare il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore associato al piacere e alla gratificazione”.

Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha commentato: “Con il suo spirito italiano della Dolce Vita, FIAT è un marchio che cerca sempre di portare gioia ai suoi clienti, ed è per questo che abbiamo creato questa playlist con le canzoni più allegre del mondo.

“Proprio come Fiat 600 e Grande Panda, con il loro stile distintivo e le opzioni di colori vivaci, queste canzoni sono state create per risollevare immediatamente il morale e strappare un sorriso. Con artisti famosi di tutte le generazioni, questa raccolta di brani è l’accompagnamento perfetto per qualsiasi viaggio on the road, sollevando immediatamente l’umore degli automobilisti e delle loro famiglie o compagni di viaggio.”

Fiat 600 è un SUV compatto, pensato sia per gli amanti della città che per le famiglie che amano la vita all’aria aperta. Disponibile con motorizzazioni completamente elettriche e ibride, è un modello accattivante e accattivante. Con una lunghezza di poco più di quattro metri, offre spazio a sufficienza per una famiglia di cinque persone e vanta il miglior spazio di carico della categoria.

FIAT ha anche annunciato di recente la reintroduzione del suo E-Grant da 1.500 sterline per la 600e, insieme alle Fiat 500e, Abarth 500e e Abarth 600e completamente elettriche. Grazie a questo risparmio, il prezzo di listino della 600e parte ora da 30.035 sterline. La Fiat 600 Hybrid parte da sole 25.360 sterline.

La pluripremiata Grande Panda arriverà negli showroom del Regno Unito entro la fine dell’estate. Progettata a Torino, la Grande Panda è un’elegante aggiunta alla gamma FIAT e si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee pulite e gli interni organizzati. Trae ispirazione dall’iconica Fiat Panda degli anni ’80 e offre una soluzione di mobilità ideale sia per le famiglie che per la vita urbana.