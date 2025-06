Fiat Pandissima, Fastback, Multipla e Pandina: si aspettano le decisioni di Antonio Filosa

Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis che entrerà ufficialmente in carica dal prossimo 23 giugno. L’erede di Carlos Tavares dovrà decidere brand per brand quali progetti portare avanti e quali eliminare. Lo stesso vale anche per Fiat che nei prossimi anni dovrebbe essere molto attiva con il lancio di numerosi modelli tra cui Pandissima, Fastback, Multipla e Pandina. Questo senza dimenticare la nuova 500 ibrida ormai in rampa di lancio che sarà prodotta a Mirafiori.

Antonio Filosa dovrà dare l’ok al lancio delle nuove vetture di Fiat tra cui Pandissima, Fastback e Pandina

Ultimamente si sta parlando poco delle nuove Fiat Pandissima e Fastback. La prima a detta dello stesso CEO Francois dovrebbe essere svelata in estate. Ma questo silenzio fa pensare che forse si attende ancora l’ok da parte di Antonio Filosa. Anche la nuova Fastback si dice che dovrebbe debuttare tra fine anno e inizio 2026. Per quanto riguarda la Pandina invece che sarà prodotta sempre a Pomigliano il suo debutto è previsto entro il 2030. Discorso a parte quello della nuova Multipla che al momento non è tra i modelli confermati ma lo stesso Francois non ha escluso il suo ritorno a patto che rispetti in pieno la natura della sua antenata. Quindi se si farà tornerà solo come monovolume e non in altre vesti tipo SUV o crossover come si era vociferano fino a qualche mese fa.

Nel corso dei prossimi giorni dunque, dopo l’insediamento di Antonio Filosa che dirigerà Stellantis dagli Stati Uniti, sapremo quali saranno le auto confermate nel futuro di Fiat al pari degli altri brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Oltre che alla principale casa automobilistica italiana in molti attendono con ansia anche le decisioni relative ad Alfa Romeo e Maserati.