Fiat Grande Panda nominata “Best Small Car” ai prestigiosi Autocar Awards 2025

Fiat Grande Panda è stata nominata “Best Small Car” agli Autocar Awards 2025. Il riconoscimento, conferito dalla più antica e autorevole rivista automobilistica britannica, è un riconoscimento importante per l’ultimo modello FIAT, che ne sottolinea l’inconfondibile fascino, la praticità e l’economicità. L’auto sarà disponibile nel Regno Unito entro la fine dell’estate.

Fiat Grande Panda si aggiudica il premio di “Best Small Car” agli Autocar Awards 2025

Realizzata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, un’architettura altamente versatile e adattabile che supporta sia propulsori ibridi che elettrici, la Grande Panda rappresenta con grande efficacia lo spirito pionieristico e la praticità distintiva dell’originale e amatissima Fiat Panda degli anni ’80. Caratterizzata da dimensioni compatte e da una personalità vivace e coinvolgente, la nuova Grande Panda propone una combinazione affascinante di design italiano accattivante, tecnologia ingegneristica all’avanguardia e un approccio moderno alla mobilità sostenibile.

Mark Tisshaw, direttore di Autocar, ha commentato: “La Grande Panda rappresenta ciò che avviene quando un produttore automobilistico non solo rispetta la propria eredità, ma adotta anche un approccio innovativo per conferire al nuovo modello un autentico fascino sia per i clienti abituali che per i nuovi acquirenti.

“Dai caratteristici segni ‘Panda’ sulla carrozzeria fino alla cornice del sistema di infotainment che richiama la leggendaria pista di prova FIAT sul tetto dello stabilimento del Lingotto, l’auto incarna un atteggiamento creativo e piacevolmente spensierato nei confronti del design.”

Nel ricevere il premio, Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha commentato: “Siamo entusiasti che Autocar abbia premiato la Grande Panda, l’ultima icona della famiglia FIAT. Compatta, conveniente e divertente da guidare, contribuisce a rendere l’elettrificazione accessibile a un pubblico molto più ampio, evidenziando perfettamente il nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che superino le aspettative dei consumatori”.

La Grande Panda è disponibile con un propulsore completamente elettrico che combina una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), per un’autonomia WLTP di 320 km. In alternativa, la versione ibrida è dotata di un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri da 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a un sofisticato cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti.

Rimanendo fedele alla vocazione pratica e funzionale dell’iconica Fiat Panda originale, la nuova Grande Panda si distingue per una serie di soluzioni ingegnose, tra cui un esclusivo cavo di ricarica a spirale integrato, brevettato appositamente per la versione elettrica. Oltre a supportare la ricarica in corrente alternata fino a 7 kW, questo innovativo cavo è comodamente alloggiato sotto il cofano, una scelta che consente di liberare spazio utile nel bagagliaio e ne facilita la gestione e la pulizia nell’utilizzo quotidiano.

La Grande Panda propone ai clienti una forma di mobilità non solo ecologica ma anche etica, grazie all’impiego di materiali sostenibili nella fase produttiva. Ogni esemplare della vettura, infatti, integra al suo interno materiale riciclato proveniente da circa 140 cartoni per bevande, impiegati negli elementi degli interni. Inoltre, la versione top di gamma, Grande Panda La Prima, presenta nel rivestimento della plancia il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”, uno speciale tessuto innovativo realizzato con autentiche fibre di bambù. La Fiat Grande Panda elettrica è disponibile negli allestimenti (RED) e La Prima, mentre la versione ibrida viene proposta negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, offrendo così un’ampia gamma di scelte in grado di soddisfare esigenze e gusti differenti.