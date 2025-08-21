La nuova Fiat Grande Panda Electric ottiene cinque stelle nell’ADAC Ecotest

L’Automobile Club tedesco ADAC ha assegnato alla nuova Fiat Grande Panda Electric [consumo energetico 16,8 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*] il punteggio massimo di cinque stelle nell’Ecotest. L’utilitaria italiana dal design iconico ha ottenuto 91 punti nei criteri di prova combinati per emissioni e consumi. La nuova Fiat Grande Panda Electric è quindi il terzo modello elettrico del marchio italiano a ricevere cinque stelle nell’Ecotest ADAC.

L’ADAC assegna il massimo dei voti per la compatibilità ambientale alla nuova Fiat Grande Panda Electric

Nell’Ecotest, l’ADAC determina le emissioni inquinanti effettive durante la guida nel ciclo WLTP. Gli ingegneri calcolano anche il cosiddetto bilanciamento well-to-wheel per il carburante richiesto, che tiene conto anche delle emissioni inquinanti generate durante la produzione e il trasporto. Ciò consente un confronto oggettivo tra veicoli elettrici, come la Fiat Grande Panda Electric, e modelli con motore a combustione interna.

Il motore della nuova Fiat Grande Panda Electric eroga 83 kW (113 CV). La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 44 kWh. Questo garantisce alla cinque porte un’autonomia combinata fino a 320 chilometri (secondo il ciclo WLTP).

Una caratteristica particolarmente intelligente della nuova Fiat Grande Panda Electric è il cavo a spirale estensibile, che rende la ricarica particolarmente comoda. È disponibile a richiesta in combinazione con un caricabatterie di bordo monofase da 7 kW. Il caricabatterie di bordo fornisce di serie una potenza di ricarica di 11 kW. Presso le stazioni di ricarica opportunamente attrezzate, la nuova Fiat Grande Panda Electric può addirittura raggiungere una potenza di ricarica di 100 kW.

La nuova Fiat Grande Panda Electric è pensata per la vita quotidiana in famiglia in contesti urbani. Con dimensioni compatte – solo 3,99 metri di lunghezza – può ospitare comodamente fino a cinque persone. Gli ampi vani portaoggetti, tra cui quelli da 13 litri in plancia, accolgono comodamente gli oggetti di uso quotidiano. Anche il bagagliaio è superiore alla media, con una capacità di 1.315 litri con il sedile posteriore abbattuto.

La nuova Fiat Grande Panda Electric è disponibile negli allestimenti La Prima e (RED). Un punto di forza della versione LA Prima è l’utilizzo del Bambox Bamboo Fiber Tex negli interni. Questo materiale tessile è composto per circa un terzo da fibre di bambù, che conferiscono ad alcune parti della plancia un aspetto naturale.