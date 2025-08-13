RAM 2500 e 3500 2025 ottengono più potenza e tecnologia in Brasile

In Brasile Ram presenta contemporaneamente i nuovi modelli 2025 2500 e 3500, alzando ulteriormente l’asticella del segmento. La rinnovata gamma Heavy Duty debutta con un nuovo look, ancora più tecnologia, comfort e prestazioni significativamente migliorate grazie al nuovo motore Cummins High-Output Turbodiesel da 6,7 litri, che eroga 436 CV e 1.458 Nm di coppia. Con questo nuovo propulsore, i nuovi modelli 2500 e 3500 sono i pick-up diesel più potenti sul mercato.

“Fin dal suo lancio, la linea Heavy Duty è stata un punto di riferimento e un’icona tra i pick-up full-size in Brasile. Con la linea 2025, abbiamo aggiunto ancora più capacità, lusso e stile, garantendo che i modelli 2500 e 3500 rimangano al vertice della loro categoria”, afferma Juliano Machado, vicepresidente del marchio per il Sud America. “Ram è sinonimo di pick-up e questo ci motiva a offrire sempre i migliori veicoli in ogni categoria in cui operiamo”, conclude Machado.

La nuova gamma Heavy Duty 2025 di Ram arriva presso le concessionarie in tre allestimenti: 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e il top di gamma 3500 Limited Longhorn. Tutti e tre condividono un pacchetto completo di modifiche, con nuovi design, tecnologie e componenti meccanici.

Esternamente, il nuovo Ram Heavy Duty presenta griglie ridisegnate e ancora più imponenti, con il logo del marchio riposizionato. I fari, anch’essi nuovi, sono interamente a LED, così come i fendinebbia ausiliari con funzione cornering , e dispongono di un sistema di controllo automatico degli abbaglianti (quando viene rilevato traffico davanti, i fari si regolano automaticamente per evitare l’abbagliamento). Lo stile anteriore è completato dalla presa d’aria sportiva sul cofano (esclusiva della 3500 Laramie Night Edition), mentre i dettagli laterali includono i nuovi cerchi in lega da 18 pollici della 2500 Laramie e il predellino, cromato e fisso sulla 2500 e retrattile elettricamente sulla 3500.

Anche i fanali posteriori sono full LED e sono stati ridisegnati. A completare il look ci sono le iconiche luci di posizione montate sul tetto, insieme all’antenna aerodinamica integrata. Un successo tra i clienti fin dal suo lancio, la Night Edition rimane disponibile sulla 3500 Laramie e aggiunge, tra le altre caratteristiche, una griglia nera lucida, loghi oscurati, specchietti retrovisori con finitura nera e paraurti in tinta con la carrozzeria, oltre a interni completamente neri.

L’abitacolo, infatti, presenta modifiche significative che elevano l’esperienza di guida a un livello superiore. Il cruscotto è dotato di un display a colori da 12,3 pollici completamente personalizzabile. Permette di monitorare e regolare vari parametri del veicolo, nonché di monitorare il funzionamento dei nuovi sistemi di assistenza alla guida semi-autonoma (ADAS), che includono funzionalità presenti su tutti i modelli, come il riconoscimento automatico della targa, il mantenimento attivo della corsia e il cruise control adattivo.

Anche la console centrale è stata ridisegnata e ora presenta un nuovo centro multimediale da 14,5 pollici nel Ram 3500, il più grande tra tutti i pick-up in Brasile. Permette di regolare funzioni come il riscaldamento o la ventilazione per i sedili anteriori (regolabili elettricamente in 10 modi, di cui 2 per il supporto lombare e due posizioni di memoria per il conducente), monitorare le manovre tramite il sistema di telecamere a 360° o accedere alle esclusive funzionalità Ram Connect, che offrono ai clienti servizi come il monitoraggio del veicolo, il Wi-Fi di bordo per un massimo di 8 dispositivi e l’accesso remoto tramite un’app per smartphone.

All’interno sono disponibili fino a dieci porte USB, di cui fino a cinque di tipo C. I telefoni cellulari possono anche essere ricaricati in modalità wireless utilizzando due basi di ricarica a induzione, una caratteristica unica nel segmento. Altri dispositivi possono essere alimentati da due prese da 115 V situate nella console centrale, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.

Durante l’utilizzo, sia in viaggio che nel traffico urbano, il comfort acustico all’interno della cabina è garantito da un isolamento acustico rinforzato (parabrezza e finestrini anteriori sono acustici) e dal sistema di cancellazione attiva del rumore, che rileva i suoni indesiderati ed emette onde alla frequenza opposta, eliminando il rumore – una tecnologia presente nelle cuffie di prima classe sugli aerei. La linea 3500 include anche un esclusivo impianto audio certificato Harman/Kardon® con 16 altoparlanti più un subwoofer da 10″ e 750W di potenza.

Il comfort degli interni incontra il lusso più estremo nella 3500 Limited Longhorn, caratterizzata da materiali di alta qualità, tra cui legno autentico certificato e vera pelle con dettagli in filigrana, in tutto l’abitacolo, dotato di caratteristiche uniche. L’esclusivo specchietto retrovisore digitale da 3,0 pollici proietta le immagini della telecamera posteriore posizionata nella terza luce di stop dello specchietto centrale, consentendo una visione chiara di ciò che accade dietro il veicolo, indipendentemente dal numero di passeggeri seduti sul sedile posteriore.

La nuova gamma Ram Heavy Duty raggiunge livelli superiori di prestazioni grazie al motore Cummins High-Output 6.7 Turbodiesel, ora capace di 436 CV e 1.458 Nm di coppia, record tra i pick-up diesel in Brasile. Il sei cilindri in linea adotta blocco e testata inediti, aspirazione e scarico riprogettati, filtri accessibili, nuove candelette e turbocompressore a geometria variabile. Il propulsore è abbinato al cambio automatico TorqueFlite HD a otto rapporti, tarato per sfruttare al meglio la coppia riducendo i giri in crociera, con rapporto finale allungato a 3,42. La trasmissione 4×4 elettronica offre modalità 4×2, 4×4 High e Low. Le capacità restano ai vertici: fino a 9.079 kg di traino e 1.599 kg di carico utile. Supporti al traino includono specchi estensibili elettricamente, telecamera Mopar per monitoraggio interno o posteriore del rimorchio e Trailer Assist, che gestisce autonomamente lo sterzo in retromarcia tramite una semplice manopola.

La linea Heavy Duty conserva le numerose caratteristiche che hanno reso questi modelli esemplari per flessibilità e facilità d’uso, a partire dall’esclusivo Rambox. I due vani posizionati ai lati del cassone hanno un volume totale di 244 litri e sono illuminati e dotati di rivestimento impermeabile con scarico, consentendo anche lo stoccaggio di bevande e alimenti immersi nel ghiaccio, con coperchi individuali e serrature indipendenti. Il vano lato guida è inoltre dotato di presa da 115 V.

All’interno, gli occupanti hanno accesso a vari vani portaoggetti, tra cui scomparti nascosti e rimovibili sotto il pavimento, nella parte posteriore e sotto i sedili posteriori, anch’essi riscaldabili e ripiegabili di 1/3 e 2/3. Sotto i sedili della seconda fila si trova una piattaforma apribile, che crea una superficie piana per il trasporto di carichi all’interno dell’abitacolo.

Per un’esclusività ancora maggiore, i clienti hanno accesso a un’ampia gamma di accessori originali Mopar, la maggior parte dei quali sviluppati localmente, tra cui una copertura elettrica per il cassone e un predellino, un tappetino per il cassone, ganci di traino, parafanghi allargati, terminali di scarico e una copertura Transbike per il trasporto di biciclette nel cassone, tra gli altri articoli. La nuova gamma Heavy Duty 2025 di Ram è disponibile in tre colori: Granite Crystal Silver (metallizzato), Diamond Black (perlato) e Bright White (pastello).