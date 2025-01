Tim Kuniskis dice “no” al ruolo di CEO di Stellantis

Tim Kuniskis, attuale CEO di Ram Trucks, ha escluso categoricamente l’ipotesi di aspirare al ruolo di CEO di Stellantis, che si è reso vacante dopo l’inaspettata uscita di scena di Carlos Tavares. Nonostante il suo nome sia stato citato tra i potenziali successori, Kuniskis ha dichiarato chiaramente, durante un’intervista con Newsweek: “Alcune persone amano occuparsi di affari e altre di politica, ma io amo i prodotti.” Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni sul suo futuro e ribadisce il suo impegno nei confronti del marchio Ram.

Tim Kuniskis ha dichiarato chiaramente, durante un’intervista con Newsweek, che non è interessato al ruolo di CEO di Stellantis

Tim Kuniskis ha alle spalle una carriera stellare all’interno di Stellantis. Ha infatti ricoperto ruoli di rilievo come CEO di Dodge, Jee, Chrysler, Fiat (Nord America), Alfa Romeo (Global) e Maserati (Global). Sebbene la sua esperienza e il suo approfondito know-how sul mercato lo rendano un candidato naturale per ruoli di vertice, Kuniskis ha scelto di concentrarsi interamente sulla guida del marchio Ram, dove ritiene ci sia ancora molto lavoro da svolgere.

Tra le sue priorità principali c’è il lancio del nuovo Ram 1500 del 2025, già disponibile sul mercato. Tim Kuniskis ha osservato che i concessionari stanno affrontando difficoltà nel mantenere una fornitura adeguata di modelli particolarmente richiesti. Allestimenti come il RHO e il Rebel, progettati per l’off-road, il Warlock, pensato per essere un’opzione entry-level, e il Tungsten, che punta al lusso, sono tra le varianti più ambite. Kuniskis si è impegnato a risolvere le sfide legate alla fornitura, con l’obiettivo di garantire che questi modelli continuino a soddisfare le aspettative dei clienti e a rafforzare la posizione di Ram nel mercato.

Un altro obiettivo importante è il lancio dei Heavy Duty Ram 2500/3500 2025 aggiornati, così come i modelli Chassis Cab 3500/4500/5500. Questi veicoli sono dotati della nuovissima architettura elettrica Atlantis di Stellantis, che ha debuttato con il Ram 1500 2025. Mentre l’architettura ha portato caratteristiche innovative, il suo lancio iniziale ha dovuto affrontare alcuni problemi. Kuniskis mira a garantire che la gamma Heavy Duty tragga vantaggio da un’introduzione più fluida.

Per Kuniskis, l’attenzione rimane sui pickup e sui clienti che li guidano. La sua decisione di non prendere in considerazione il ruolo di CEO di Stellantis sottolinea la sua passione per lo sviluppo di prodotti piuttosto che per la gestione delle politiche aziendali. Mentre continua a guidare il successo di Ram, lo stile di leadership pratico di Kuniskis probabilmente manterrà il marchio competitivo nel mercato dei camion in continua evoluzione.