Ram Rampage supera le 48.000 unità vendute dal lancio

Ram continua a conquistare il Brasile con l’impareggiabile potenza dei suoi pick-up. A fine luglio, un altro traguardo storico è stato raggiunto con il Ram Rampage, il primo Ram prodotto e sviluppato al di fuori del Nord America. Nel settimo mese del 2025, il modello ha superato le 48.000 unità immatricolate nel Paese dal suo lancio.

La Ram Rampage è stata introdotta sul mercato con l’obiettivo di ridefinire i parametri del segmento dei pick-up compatti e di medie dimensioni, portando una ventata di innovazione e raffinatezza in una categoria altamente competitiva. Fin dal suo lancio, il modello ha saputo conquistare un pubblico nuovo ed esigente, attratto da un equilibrio perfetto tra potenza, robustezza, comfort e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La Rampage non è solo un pick-up, ma una vera espressione del DNA del marchio Ram, sinonimo di esclusività e prestazioni superiori. Grazie a un design audace e a un abitacolo curato nei minimi dettagli, con materiali di alta qualità e dotazioni di livello premium, la Rampage si distingue nettamente dalla concorrenza. Inoltre, offre capacità di carico e prestazioni off-road eccellenti, senza compromettere l’esperienza di guida su strada. Ram, unico brand di pick-up premium in Brasile, continua così a rafforzare la propria posizione come punto di riferimento nel segmento.

I risultati di Ram sono ancora più impressionanti se si considera il segmento dei pick-up full-size. Da gennaio a fine luglio 2025, il marchio rimarrà imbattibile nel segmento full-size. Leader indiscusso, Ram detiene oltre il 64% della quota di mercato in questo segmento nei primi sette mesi di quest’anno. La leadership del marchio sta per ricevere un rinnovato impulso, con l’imminente arrivo in Brasile della nuova linea Heavy Duty.

Oltre al traguardo significativo raggiunto dalla Ram Rampage e alla sua indiscussa leadership tra i pick-up full-size, Ram ha ancora più motivi per festeggiare a fine luglio. Solo nei primi sette mesi di quest’anno, contando tutti i pick-up del marchio venduti in Brasile, sono state vendute più di 15.000 unità a livello nazionale, un dato che rafforza la fiducia dei consumatori brasiliani nell’instancabile lavoro del marchio per offrire i migliori pick-up disponibili sul mercato nazionale.