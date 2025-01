RAM, il CEO Tim Kuniskis ammette: “Avevo davvero bisogno di una pausa”

Circa un mese dopo il suo inaspettato ritorno a Stellantis nel dicembre scorso, Tim Kuniskis racconta che ciò di cui aveva davvero bisogno era semplicemente una pausa. Dopo 32 anni trascorsi nell’azienda e nelle sue precedenti denominazioni legate a Chrysler, Kuniskis aveva deciso di lasciare la compagnia nel 2023. Tuttavia, il suo ritorno segna una nuova fase per il marchio Ram, che guida nuovamente come responsabile.

“Non si trattava di una pensione vera e propria”, ha spiegato Kuniskis, parlando al Detroit Auto Show, “ma di una necessità di prendermi del tempo”. Durante il periodo di assenza, iniziato a giugno, si è accorto di non riuscire a distaccarsi completamente. “Continuavo a chiamare i miei ex colleghi per sapere come andavano le cose,” ha confessato, ricordando come il suo amore per il settore automobilistico sia stato il motore del suo successo.

Kuniskis ha chiarito che la sua decisione di dimettersi non è stata legata a divergenze con l’ex CEO Carlos Tavares, dichiarando: “Ero in disaccordo su alcune cose, ma questo è semplicemente il mio stile. Ho sempre espresso le mie opinioni, indipendentemente dai livelli aziendali”. Il ritorno è stato sollecitato da una conversazione con John Elkann, presidente di Stellantis, e supportato dalla moglie dello stesso Kuniskis.

Con l’ex CEO Tavares fuori dall’azienda, Kuniskis ha trovato un terreno fertile per introdurre cambiamenti chiave. Uno dei primi atti di Kuniskis è stato riprogrammare il lancio del pick-up Ram 1500 “Ramcharger” ad autonomia estesa prima del debutto del Ram 1500 REV elettrico, posticipato al 2026. Lo spostamento, d’altronde, riflette le sfide crescenti di un mercato dei veicoli elettrici in rapida evoluzione.

Ram ha affrontato un 2024 complicato, con vendite in calo del 19%. Il modello Ram 1500 del 2025, nonostante il riconoscimento come “Truck of the Year 2025” da MotorTrend, ha subito un avvio travagliato. Kuniskis ha dichiarato che sta lavorando per risolvere diverse problematiche e migliorare la disponibilità dei modelli più richiesti, come Rebel e Warlock. “Dobbiamo riportare la produzione a livelli ottimali prima di concentrarci su altri aspetti”, ha detto.