Il nuovo pick-up RAM si chiamerà Dakota e sarà prodotto in Argentina

Con la presentazione del concept Nightfall, RAM anticipa il pick-up di medie dimensioni che verrà lanciato in Argentina a fine anno. Il Dakota sarà prodotto presso il nuovo polo pick-up del Gruppo Stellantis a Córdoba, per l’esportazione in tutta la regione.

Il nuovo Ram Dakota sarà prodotto presso il nuovo polo pick-up del Gruppo Stellantis a Córdoba in Argentina

RAM, l’unico marchio sul mercato dedicato esclusivamente ai pick-up, si prepara a un lancio importante. Il nuovo RAM Dakota sarà disponibile in Argentina entro la fine di quest’anno, mentre l’anno prossimo arriverà in Brasile e in altri mercati sudamericani.

Questo pick-up di medie dimensioni senza precedenti è stato presentato in anteprima con la presentazione della concept car “Nightfall” in occasione di un evento speciale a San Paolo, dove sono stati celebrati l’eredità del marchio e la forza della famiglia RAM.

“Il nuovo RAM Dakota sarà il secondo modello prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cordoba, in Argentina, dedicato alla produzione di pick-up. La flessibilità e la capacità di questo stabilimento, che ha recentemente ricevuto un investimento di 385 milioni di dollari, sono fondamentali per soddisfare le aspettative dei clienti sudamericani e rispondere all’elevato volume di questo segmento”, ha spiegato Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Sud America.

“Con il lancio di questo nuovo modello RAM, confermiamo la nostra visione di consolidare il Parco Industriale di Cordova come polo strategico per la produzione di pick-up nella regione. Questo stabilimento, rinomato per la sua qualità e capacità, ora incorpora la forza e la tradizione di RAM, un marchio iconico nel mondo dei pick-up. Siamo orgogliosi che, grazie al talento e all’impegno del nostro team di Ferreyra, possiamo produrre in Argentina un veicolo che unisce robustezza, tecnologia e il DNA 100% RAM per conquistare nuovi mercati”, ha aggiunto Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina.

“Dakota è il nome ideale per celebrare l’ingresso di RAM in un segmento così competitivo. L’eccellenza deriva dall’esperienza e solo Dakota incarna appieno l’eredità e la competenza dell’unico marchio dedicato ai pick-up in Sud America”, ha affermato Juliano Machado, vicepresidente di RAM per la regione.

Il Nightfall Concept si distingue per il suo design accattivante e l’identità RAM, riflessa in ogni dettaglio. Nella parte anteriore, una griglia imponente con la targhetta RAM incisa domina la scena, incorniciata da una firma luminosa a LED che corre lungo la parte superiore e si collega ai fari a LED.

Il cofano sportivo presenta una presa d’aria con tre luci ambra nella parte superiore, un omaggio ai pickup più iconici della storia del marchio. Il paraurti include ganci di traino anteriori, un verricello elettrico e una protezione inferiore, il tutto accompagnato da dettagli in un’esclusiva tonalità bronzo.

Il profilo laterale rivela linee dritte e definite che trasmettono robustezza. Queste caratteristiche sono abbinate a sospensioni FOX rialzate, pneumatici all-terrain da 33 pollici e cerchi in lega beadlock da 18 pollici, ideali per affrontare i terreni off-road più impegnativi. Completano il pacchetto pedane laterali, passaruota neri e specchietti retrovisori neri.

Al posteriore, spicca l’unità ausiliaria esterna montata su un esclusivo Rambar, che incorpora anche potenti luci a LED a lungo raggio, perfette per lavorare in condizioni estreme. Di grande impatto anche i fanali posteriori a LED, l’emblema RAM sul cofano e il paraurti con ganci di traino integrati.

Per celebrare questo traguardo, il Nightfall Concept è stato presentato con una verniciatura esclusiva e grafiche speciali che rappresentano la forza e la potenza che hanno accompagnato RAM fin dal suo debutto. Maggiori dettagli sul nuovo RAM Dakota, il pick-up destinato a ridefinire il segmento, saranno presto condivisi sui canali social del marchio.