Peugeot si aggiudica tre premi ai Clean Mobility Awards

Peugeot ha avuto un ruolo di primo piano nell’edizione 2025 dei Clean Mobility Awards, distinguendosi per l’eccellenza raggiunta nel campo della mobilità sostenibile e ottenendo riconoscimenti prestigiosi in ben tre diverse categorie. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso martedì, 24 giugno, presso il quartiere di Anhembi, nella città di San Paolo, e ha rappresentato uno dei momenti salienti dell’Eletrocar Show. Quest’ultimo è considerato uno degli appuntamenti più rilevanti e seguiti nel panorama nazionale dedicato alla transizione verso l’elettrificazione dei veicoli, attirando l’attenzione di esperti, aziende e appassionati del settore automobilistico orientato all’innovazione ecologica.

Peugeot Expert, Boxer e Partner premiati in Brasile ai Clean Mobility Awards

Il Peugeot Expert si è aggiudicato il primo posto nella categoria Commercial Diesel fino a 2.0, dimostrando la sua efficienza e versatilità per applicazioni urbane e cargo. Nella categoria Commercial Diesel oltre 2.0, il protagonista è stato il Peugeot Boxer, riconosciuto per la sua robustezza e le elevate prestazioni nelle operazioni più impegnative. Il Peugeot Partner ha brillato nella categoria Commercial Flex, rafforzando la tradizione del marchio nell’offrire soluzioni pratiche ed economiche per il trasporto commerciale leggero.

Con l’obiettivo di promuovere l’adozione di soluzioni ecosostenibili nel settore automobilistico, l’iniziativa guidata da Agência Autoinforme mira a incoraggiare case automobilistiche e importatori ad aumentare i loro investimenti in tecnologie a ridotto impatto ambientale. Oltre a riconoscere i progressi del settore in termini di sostenibilità, l’iniziativa orienta anche i consumatori nella scelta di modelli più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

L’edizione 2025 del premio si è basata sui dati tecnici del Programma Brasiliano di Etichettatura dei Veicoli, sviluppato da Inmetro, considerando le informazioni consolidate fino a dicembre 2024. Il sondaggio ha coinvolto tutti i produttori operanti nel Paese e ha portato al riconoscimento di 25 marchi e 81 modelli. La selezione includeva un’ampia varietà di propulsori, tra cui veicoli elettrici, ibridi plug-in, ibridi convenzionali, nonché modelli alimentati a etanolo, benzina e diesel.