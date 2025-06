Citroën celebra la vittoria in quattro categorie del Clean Mobility Award

Nel mese in cui celebra il suo 106° anniversario, Citroën ha appena ricevuto un altro regalo: la vittoria in quattro categorie del Clean Mobility Award. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 24 giugno nel quartiere di Anhembi, a San Paolo, durante il Salone dell’auto elettrica.

Citroën si è classificata al primo posto nelle categorie SUV, hatchback e veicoli commerciali leggeri

Il Citroën Jumpy ha vinto nella categoria Commercial Diesel fino a 2.0. Il Jumper, nella categoria Commercial Diesel oltre 2.0. La C3, nella categoria Entry oltre 1.0 e, infine, il Basalt nella categoria Compact SUV 1.0.

“Vincere il Clean Mobility Award 2025 rappresenta un traguardo importante nel nostro percorso. Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno costante nella promozione di soluzioni automobilistiche sostenibili e tecnologicamente avanzate. Più che un traguardo, è per noi uno stimolo a continuare a sviluppare veicoli che uniscano prestazioni, efficienza energetica e rispetto per l’ambiente, concentrandoci sempre sulle esigenze di un consumatore sempre più consapevole”, afferma Felipe Daemon, Vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America.

L’iniziativa, lanciata e sostenuta dall’Agência Autoinforme, ha come obiettivo principale quello di incentivare in modo concreto i produttori automobilistici e gli importatori a orientarsi verso lo sviluppo e l’adozione di tecnologie più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Allo stesso tempo, intende fornire un valido supporto ai consumatori, guidandoli nella scelta consapevole di veicoli che generano un impatto ambientale ridotto, contribuendo così a una mobilità più verde e responsabile. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro in cui innovazione e tutela del pianeta possano andare di pari passo.

Per l’edizione 2025, il premio si è basato sui dati ufficiali del Programma Brasiliano di Etichettatura dei Veicoli, sviluppato da Inmetro, prendendo come riferimento dicembre 2024. Il sondaggio ha coinvolto tutte le case automobilistiche operanti sul mercato nazionale, ottenendo il riconoscimento di 25 marchi e 81 modelli di veicoli, tra cui modelli elettrici, ibridi plug-in, ibridi convenzionali, nonché modelli flessibili, a benzina e diesel.