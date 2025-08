Nuovo Peugeot Boxer debutta in Brasile: più efficiente, economico e sicuro

Peugeot presenta il nuovo Peugeot Boxer 2026 sul mercato brasiliano. Il modello debutta con un look rinnovato, un nuovo motore e nuove tecnologie per offrire maggiore efficienza, versatilità e connettività nella gestione delle flotte per i clienti professionali. Con quattro livelli di allestimento e un focus sull’uso commerciale e istituzionale, il lancio rafforza la strategia del marchio all’interno dell’ecosistema Peugeot Professional e del crescente mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Nel 2024 sono stati immatricolati oltre 70.000 furgoni, pari al 13% del mercato nel Paese, con una crescita annua.

Con quattro versioni, il Nuovo Peugeot Boxer coniuga capacità di carico, tecnologia ed elevata produttività

Il nuovo Peugeot Boxer debutta con un nuovo motore Turbo Diesel da 2,2 litri che eroga 140 CV e 350 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Il consumo di carburante urbano è di 10,8 km/l. Il volume di carico raggiunge i 13 m³, con una capacità compresa tra 1.240 e 1.590 kg, a seconda delle versioni, con un’apertura posteriore a 270 gradi e una porta laterale scorrevole che facilita gli spostamenti quotidiani.

Esternamente, il modello presenta una nuova griglia anteriore, un badge rinnovato e cerchi di nuova concezione. All’interno, l’auto presenta un nuovo volante, un nuovo display da 3,5 pollici, una radio da 5 pollici con Bluetooth e un centro multimediale da 7 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless (Minibus). I miglioramenti includono nuovi sedili con rivestimento in crepe nero, un cruscotto ridisegnato, nuove prese USB e da 12 V, nuovi e più spaziosi vani portaoggetti da 1,5 litri, illuminazione interna con luci a LED sul pavimento e un nuovo sistema di ventilazione con finitura nero lucido.

Il nuovo Peugeot Boxer include il controllo della stabilità del rimorchio, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (ITPMS), sensori di parcheggio posteriori e cruise control, assistenza alla partenza in salita, sistema di frenata post-collisione e assistenza in presenza di vento laterale. Le versioni per passeggeri includono anche una telecamera posteriore con linee guida, rilevamento dell’angolo cieco, avviso di traffico trasversale posteriore e specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

Uno dei principali elementi distintivi del nuovo Peugeot Boxer 2026 è la piattaforma di connettività MyPeugeot Pro, che offre 12 mesi gratuiti di gestione della flotta, tracciamento dei veicoli, monitoraggio in tempo reale e telemetria tramite app o browser. La soluzione consente la mappatura del percorso in tempo reale, la geolocalizzazione, il routing, la recinzione elettronica, gli avvisi di guida e i profili dei conducenti, nonché l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con vantaggi diretti come la riduzione dei costi, l’aumento della sicurezza e il controllo della produttività.

“Il nuovo Peugeot Boxer arricchisce la gamma di veicoli commerciali leggeri Peugeot. La linea Professional è pensata per chi fa del proprio veicolo il fulcro della propria attività. Oltre a robustezza e versatilità, abbiamo sviluppato tecnologia, comfort ed efficienza per offrire una soluzione più completa ai clienti professionali”, afferma Fabiana Figueiredo, Vicepresidente del marchio Peugeot in Sud America. I colori disponibili sono Bianco Banquise (disponibile su tutte le versioni) e Grigio Grafite (modelli passeggeri). Il modello sostituirà gradualmente la generazione precedente, con la nuova linea in vendita a partire da agosto.