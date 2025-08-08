Peugeot cresce tre volte più velocemente della media nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna

In un mercato dei veicoli commerciali in Spagna sempre più dinamico, che ha visto un aumento delle vendite dell’11% nel primo semestre del 2025, Peugeot è riuscita a guadagnare terreno triplicando il tasso di crescita complessivo. Il marchio chiude il semestre con 12.906 immatricolazioni, pari a una quota di mercato del 13,5% e un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati collocano la Leon al vertice del mercato.

Peugeot ha consolidato la sua posizione sul podio in questo mercato esigente con una quota di mercato del 13,5%

Con quasi 130 anni di esperienza nei veicoli commerciali, Peugeot è un marchio riconosciuto e apprezzato da professionisti, aziende e gestori di flotte di ogni tipo per l’affidabilità, la versatilità, le prestazioni, la tecnologia e la capacità di carico dei suoi diversi modelli. Vale la pena ricordare che la casa del Leone ha iniziato il suo percorso in questo settore con la Tipo 13, lanciata nel 1896.

Peugeot cresce a velocità tripla rispetto al mercato dei veicoli commerciali in Spagna

In questo primo semestre, i principali modelli di veicoli commerciali Peugeot si sono affermati come leader nei rispettivi segmenti e hanno guadagnato terreno in un mercato particolarmente competitivo. Il Rifter, leader di categoria con 5.502 immatricolazioni totali, il 17,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2024, ne è un valido esempio. Questo veicolo multiuso, prodotto a Vigo, chiude il semestre con una quota di mercato del 23,8%.

Anche il Peugeot Partner, nato in Galizia, sale sul podio della sua categoria nei primi sei mesi del 2025, con 3.501 unità immatricolate, pari a un aumento del 68,1% rispetto al primo semestre dell’anno scorso e a una quota di mercato del 20,9%.

Da parte sua, Peugeot Expert ha chiuso il semestre con una crescita del 78,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alle sue 1.971 immatricolazioni, che gli hanno conferito una quota di mercato del 7,1% nel suo segmento. Per quanto riguarda PEUGEOT Boxer, ha raggiunto 1.529 unità immatricolate nel primo semestre e una quota di mercato del 7,5% nella sua categoria.

Il marchio è stato pioniere nel mondo dei veicoli elettrici, con il VLV nel 1942, creato come veicolo professionale in un periodo di carenza di carburante. Attualmente, Peugeot offre una delle gamme di veicoli commerciali a zero emissioni più complete sul mercato, con i modelli E-Rifter, E-Partner, E-Traveller, E-Expert ed E-Boxer, punti di riferimento in termini di autonomia e versatilità. In questo mercato, il marchio ha accumulato 582 immatricolazioni nel primo semestre dell’anno, pari a una penetrazione dell’11,1%.