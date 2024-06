Peugeot Boxer: arriva il nuovo cambio automatico AT8

Protagonista di primo piano nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, Peugeot continua ad arricchire la sua offerta destinata ai professionisti. Dopo aver rinnovato completamente la sua gamma di veicoli commerciali leggeri, la casa del Leone presenta oggi un nuovissimo cambio automatico sul suo Peugeot Boxer, il suo grande furgone.

Più comfort ed efficienza con il nuovo cambio automatico AT8 per Peugeot Boxer

L’introduzione del nuovo cambio automatico AT8 (8 marce) sul nuovo Peugeot Boxer, insieme al cambio manuale a 6 marce, rientra nell’approccio della casa francese che mira a soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti. Questo cambio automatico AT8 significa più comfort di guida, meno fatica per il conducente e quindi più sicurezza.

Asset importanti per i professionisti che trascorrono lunghe ore al volante nelle missioni quotidiane, in città o su lunghe distanze (consegne, interventi) e per i clienti privati ​​che desiderano utilizzare il proprio camper per i propri viaggi o attività del tempo libero.

Oltre alle trasmissioni automatiche e manuali, la nuova Peugeot E-Boxer offre un nuovo motore 100% elettrico che sviluppa 200 kW/270 CV e 400 Nm di coppia, offrendo un piacere di guida ottimale . È associato ad una batteria dalla capacità di 110 kWh che consente un’autonomia notevole fino a 420 km (ciclo misto WLTP).

Il nuovo cambio automatico AT8 è disponibile sui nuovi Peugeot Boxer equipaggiati con il motore 2.2 BlueHDi da 140 CV e 180 CV. Questo propulsore, rinomato per la sua affidabilità, beneficia sia dell’approvazione VP (Euro 6E) che LCV (Euro VIE), con il LCV progettato per consentire conversioni più pesanti. Si distingue per le frizioni di nuova concezione che ottimizzano gli innesti delle 8 marce grazie ad un’efficiente gestione della coppia motore , che può raggiungere i 450 Nm con il motore 2.2 BlueHDi da 180 CV.

Si tratta di 80 Nm in più rispetto al precedente cambio manuale e della migliore coppia del segmento . Altra innovazione del cambio automatico AT8: un accumulatore idraulico, che sfrutta al meglio la potenza del motore riducendo i tempi di risposta del cambio e favorisce un funzionamento più fluido del sistema start&stop.

Con il nuovo cambio automatico AT8, come con il cambio manuale, il nuovo Peugeot Boxer è disponibile in numerose configurazioni che soddisfano le esigenze di tutti i professionisti . Basati su due passi (3,45 me 4,04 m), i furgoni sono disponibili in due lunghezze (L2 e L4) per un totale di 4 silhouette che offrono da 13 a 17 m3. Il modello con passo 4,04 m è disponibile anche con telaio a cabina singola L3 o L4 e con telaio a cabina doppia L3 o L4.

Peugeot Boxer

Il nuovo Peugeot Boxer beneficia di evoluzioni stilistiche esterne che ne rafforzano il design robusto e attraente, ottimizzando al tempo stesso l’efficienza aerodinamica: paraurti anteriore, calandra e specchietti sono stati ridisegnati.

Il nuovo Peugeot Boxer riceve anche la più ampia gamma di equipaggiamenti di comfort e sicurezza del suo segmento: freno di stazionamento elettrico, sistema “keyless”, touch screen centrale da 10 pollici, caricatore wireless per smartphone, avviso di stanchezza del conducente, frenata automatica di emergenza con pedone e ciclista. rilevamento e molto altro ancora.