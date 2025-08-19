Peugeot protagonista alla Gamescom 2025

Peugeot conquista il mondo del gaming: il marchio del leone si presenterà come partner di Rocket Beans TV alla Gamescom 2025, dal 20 al 24 agosto 2025. La fiera è considerata il più grande evento mondiale dedicato a computer/videogiochi ed elettronica di intrattenimento e lo scorso anno ha attirato a Colonia circa 335.000 visitatori da oltre 120 paesi. Innumerevoli altri appassionati del settore hanno partecipato all’evento di più giorni tramite servizi di streaming come Twitch e YouTube. La casa del leone si concentra ora deliberatamente sul target group del gaming e lo raggiunge esattamente dove fruisce dei contenuti della Gamescom, sia di persona che digitalmente.

Peugeot presenterà la E-3008 presso lo stand condiviso nel Padiglione 8

Il gaming non è più un argomento di nicchia, al contrario, gode di una popolarità sempre crescente. Inoltre, l’industria del gaming è da tempo promotrice di innovazioni tecnologiche che, grazie al trasferimento tecnologico, vanno a vantaggio anche del mondo automobilistico, ad esempio nel campo della realtà virtuale.

Alla Gamescom di quest’anno, oltre 1.500 espositori presenteranno i loro ultimi giochi e altri prodotti del mondo del gaming. Per rivolgersi in modo consapevole al settore e ai suoi appassionati, Peugeot ha avviato una partnership strategica con l’emittente online Rocket Beans TV. Il brand frnacese presenterà la E-3008 presso lo stand condiviso nel Padiglione 8 (B-030-C-031). Rocket Beans TV trasmetterà in diretta la manifestazione a partire da martedì sera, 19 agosto 2025. Il programma sarà trasmesso su YouTube, la piattaforma di streaming Twitch e il suo canale rocketbeans.tv . Inoltre, anche altri creatori di contenuti saranno presenti alla Gamescom, aumentando ulteriormente la visibilità di Peugeot nell’ambiente tematico.

Per accompagnare la sua presenza alla Gamescom, Peugeot sta implementando una campagna digitale per la 3008. Banner e video sul SUV fastback saranno rivolti al settore del gaming tramite la piattaforma di streaming Twitch e su YouTube per raggiungere il pubblico di riferimento online.

Mathias Kalkbrenner, Responsabile Marketing: “Il target del gaming è ampio e più anziano di quanto si possa inizialmente pensare. Il 50-60% degli appassionati di gaming ha più di 30 anni e l’età media in Germania è attualmente di 39,5 anni: motivo più che sufficiente per Peugeot per essere rappresentata alla Gamescom e per sfruttare questa presenza anche tramite Twitch e YouTube. In questo modo, stiamo ottenendo un’enorme portata per il marchio del leone e, in particolare, per la E-3008.“

Con oltre 100.000 ordini dal suo lancio sul mercato, la nuova Peugeot 3008 è già un successo commerciale. Il modello colpisce per il suo elegante design da SUV fastback, interni di alta qualità e tecnologia con il nuovo Panorama i-Cockpit, comfort eccezionale, sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia e autonomia multi-energia. Il SUV è disponibile con due varianti di motore ibride e tre elettriche e in quattro livelli di allestimento: ALLURE, GT, LAUNCH EDITION e la variante ALLURE BUSINESS introdotta di recente.