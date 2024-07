Peugeot Expert vs VW Transporter vs Ford Transit: chi vince la drag race?

Di solito le drag race vedono entrare in scena delle auto sportive o comunque molto potenti. Quando si pensa a questo tipo di confronti, i van sono fra i mezzi che meno naturalmente vengono in mente. Il team di carwow, però, non ha paletti. Ecco allora una sfida in accelerazione, sul quarto di miglio con partenza da fermo, tra la nuovissima Ford Transit, la Volkswagen Transporter e la Peugeot Expert. Quest’ultima in rappresentanza del gruppo Stellantis.

Simili veicoli non sono stati pensati per i confronti col cronometro, in virtù della loro natura di mezzi commerciali, ma oggi ci si può aspettare tutto nelle drag race. Pur essendo chiamati ad esprimersi fuori dal loro territorio operativo ideale, i tre van fanno un certo effetto sulla drag strip. Diciamo che generano curiosità e tifoserie.

Screen shot da video carwow

Diamo una rapida occhiata alle caratteristiche dei mezzi coinvolti nel match, partendo dalla Ford Transit. Il modello è alimentato da un motore diesel a 4 cilindri da 2 litri di cilindrata, che produce 170 CV di potenza e 360 ​​Nm di coppia. L’energia viene inviata alle ruote anteriori tramite un cambio automatico ad 8 velocità. Il peso da muovere è di 2.200 kg, cifra che lo pone al vertice del gruppo, al pari del prezzo.

Accanto ad esso, sulla linea di partenza della drag race, abbiamo una Volkswagen Transporter, equipaggiata anch’essa con un motore diesel a 4 cilindri da 2 litri di cilindrata, in grado di esprimere una potenza di 204 CV, con un picco di coppia di 450 Nm. Tanta forza giunge alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a 7 velocità. In questo caso, il peso da muovere è di 2.005 kg, quasi due quintali in meno del van dell’Ovale Blu.

Altra protagonista della gara di accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo è la Peugeot Expert, pure lei dotata di un propulsore diesel a 4 cilindri da 2 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 180 CV di potenza e 400 Nm di coppia. L’energia giunge al suolo sulle ruote anteriori, col supporto di un cambio automatico a 6 marce. Il peso è il più basso del gruppo, fermandosi a quota 1.657 kg. Pure il prezzo di acquisto è il più accessibile del trio. Sulla carta, i favori del pronostico andrebbero al van del “leone” francese, ma nello scenario reale le cose potrebbero andare in modo diverso. Chi vincerà la drag race? Se vi interessa la risposta, avete un solo modo per scoprirlo: cliccare il tasto play sul video. Buona visione!